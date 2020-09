Ligue 2 (J4) : triste match nul (0-0) pour l'Amiens SC à Châteauroux

0-0 à Châteauroux... l'Amiens SC n'a pas brillé ce samedi pour la 4e journée de Ligue 2 ! Rapidement en supériorité numérique, les hommes de Luka Elsner n'ont pas fait la différence face à une équipe réduite à 10 dés la 6e minute de jeu.

Très peu d'occasions malgré la supériorité numérique

Après avoir commencé en 4-3-3, avec notamment la titularisation d'Aurélien Chedjou, ou de Moussa Konaté et Stephen Odey en attaque, l'Amiens SC a été aidé, avec un carton rouge distribué à la 6e minute au milieu Ylvas Chouaref, pour un tacle très rugueux sur Mikael Alphonse, le latéral droit amiénois.

Malgré tout, l'Amiens SC n'a pas brillé ensuite. Première mi-temps compliquée de l'ASC qui n'a essayé que de timides occasions.

La première grosse tentative est intervenue... à la 51e minute du jeu, une frappe au ras du sol, signée Iron Gomis. Centres ratés, manque de présence offensiv, déchet technique e : le club amiénois a beaucoup de boulot dans ce début de saison de Ligue 2.

Légèrement dominé, l'adversaire a même failli l'emporter en fin de match : jeune joueur de Châteauroux rentré en jeu, l'ailier Paulin Keny a provoqué un frisson dans la défense amiénoise, avec une frappe dans le petit filet gauche de Régis Gurtner à la 78e minute. Pas d'occasions majeures pour l'Amiens SC en fin de match, malgré notamment l'entrée des jeunes, comme Florian Bianchini et Jack Lahne.

Amiens reste dans le ventre mou de la Ligue 2

Après ses deux défaites au Havre et face au Paris FC, l'Amiens SC n'avance pas avec un triste match nul, un score vierge décroché dans le Berry. Au classement provisoire, l'ASC reste dans le ventre mou de la Ligue 2 et glisse à la 14e place, avec 4 points en 4 matches. Le club picard a déjà 6 points de retard sur la tête du championnat, occupée par Niort... et 2 petites unités d'avance sur Chambly, le club de l'Oise, 2 pts, 18e et virtuel barragiste.

Prochain match pour Amiens samedi 26 septembre (19h), face à Pau, au stade de la Licorne.