Ligue 2 (J5) - AJA-Guingamp : encore se rôder pour trouver la bonne formule côté icaunais

Pour son troisième match décalé un lundi en ce mois d’août, l’AJA a l’occasion de poursuivre sa série d’invincibilité en Ligue 2 (deux victoires, deux nuls) en recevant à l’Abbé-Deschamps (20h45, 5e j.) une équipe guingampaise qui n’a toujours pas gagné le moindre match (trois nuls, une défaite). Une formation icaunaise qui, avec huit points en quatre rencontres (son meilleur démarrage en Ligue 2), est encore en rodage pour trouver le système parfait qui ferait cohabiter de la meilleure des manières sa dernière recrue Gaëtan Charbonnier au reste de l’effectif.

À la recherche de la meilleure formule

Il faut dire que l'arrivée de l’ancien attaquant de Brest à l'AJA a un peu chamboulé le dispositif de Jean-Marc Furlan. "C'est aux autres de s'adapter à ‘Charbo’, pas le contraire" plaisante l'entraîneur quand il évoque celui doit être la pierre angulaire du flanc offensif de son équipe. Les automatismes avec ses coéquipiers sont encore à parfaire. Normal pour celui qui est arrivé blessé à une cheville, avec une préparation estivale avec Brest tronquée, et une saison dernière en Ligue 1 où il aura peu joué (17 titularisations, 44 minutes disputées en moyenne).

Mais ce qui a un peu gêné le technicien lors du dernier match face au Paris FC (1-1, 4e j.), c'est le peu d'occasions auxerroises par rapport à une large possession (62,3%) dans une tactique à deux avant-centres, un 4-4-2 au bout duquel on retrouvait Gaëtan Charbonnier associé à Lassine Sinayoko. Le duo et le schéma seront-ils reconduits face à Guingamp ? "Je m’interroge, posait Jean-Marc Furlan hier en conférence de presse d’avant-match. Avec l’arrivée de Gaëtan, il y a une recherche de complémentarités avec les autres. Il faut dire que les efforts produits par Lassine et son dynamisme sont intéressants."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La suspension du milieu défensif et capitaine Birama Touré face à Guingamp pourrait être compensée par Alexandre Coeff, à nouveau loué par le coach dans son rôle de "couteau suisse" de l’effectif. Mais ce changement d’homme, couplé au manque d’automatismes aperçu la semaine dernière offensivement parlant, va-t-il obliger Jean-Marc Furlan à revoir son organisation ? "Est-ce que je reste en 4-4-2, ou est-ce que je passe en 4-1-4-1 pour sécuriser les joueurs ? Je vais prendre ma décision, mais je ne vais pas te la donner" souriait l’entraîneur, qui devrait néanmoins garder son 4-4-2 contre l’EAG. Un coach qui martèle depuis son arrivée à l’AJA que maîtriser au moins deux systèmes de jeu est primordial pour jouer la montée. Face à une équipe qui n’a toujours pas gagné en Ligue 2, ce sera une bonne façon de se tester, mais il ne faudra pas se louper car l'équipe provisoirement en tête, Toulouse, compte déjà cinq points d'avance sur l'AJA.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dugimont encore aux soins, Touré suspendu, Ndinga espéré

Hormis la suspension de Birama Touré pour révocation d’un sursis antérieur, remplacé numériquement par le défenseur Paul Joly, le groupe icaunais pour affronter Guingamp est le même que la semaine dernière. Un groupe toujours amputé du défenseur Gautier Lloris (fracture de deux métatarses), du milieu Ousoumane Camara (rupture du ligament croisé antérieur du genou) et de l’attaquant Rémy Dugimont (dos), blessés longue durée. Les deux derniers vont d’ailleurs partir à Clairefontaine pour des soins, a révélé l’entraîneur ajaïste. "Je suis incompétent dans ce domaine, mais d’après les échos que j’ai, ce n’est pas très grave et ça va se régler rapidement" dixit le coach à propos de la blessure dorsale que traîne l’avant-centre auxerrois depuis le début de la saison, lui qui n’a toujours pas joué en Ligue 2 et qui se teste à intervalles réguliers à l’entraînement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le coach icaunais, qui juge encore un peu juste son effectif, a profité du point presse lorsque la question lui a été posée pour dresser sa liste de Noël avant l'heure pour le mercato : "Un attaquant, un milieu offensif polyvalent, et un milieu défensif." Trois joueurs à recruter d'ici le 31 août et la fin marché des transferts, c'est serré. Mais il y a un réel besoin selon Jean-Marc Furlan. Avec les blessés que l’on vient d’évoquer, son groupe est faible en nombre surtout quand il faut prêter les jeunes professionnels pour jouer en réserve comme ce week-end avec Paul Joly, Nicolas Mercier et Mohamed Ben Fredj. "L’idéal, pour un entraîneur, c’est d’avoir entre 16 et 18 joueurs de haut niveau à l’entraînement, et d’y ajouter tes jeunes. Mais hier (samedi), on était que 14 ! " Ceci dit, pas simple de recruter avec les restrictions de la DNCG : l'AJA ne peut signer que des joueurs libres de tout contrat.

Il y a pourtant Delvin Ndinga qui tape au carreau. Sans club, le milieu de terrain de 33 ans, formé à Auxerre où il a joué de 2008 à 2012, s'entraîne avec le groupe icaunais depuis cet été. "Delvin, il est avec nous depuis six semaines, raconte Jean-Marc Furlan. Je ne le connaissais pas du tout, mais par rapport aux entraînements et sa mentalité, il me plaît. Moi, j’aimerais bien le garder. Tous les jours, toutes les dix minutes, je lui demande : ‘T’as signé ? T’as signé ?’ Il en a marre (rires)." Mais pour une arrivée à l'AJA, il faut d'abord un départ. Or, il n'y a pas encore eu d'offre intéressante pour le défenseur Carlens Arcus, le milieu Aly Ndom ou encore le meneur de jeu Hamza Sakhi, trois joueurs dont les noms ont été évoqués cet été pour un possible départ.

Guingamp, une équipe qui patine devant mais solide derrière

Trois nuls et une défaite, dans cet ordre, aussi bien en matches amicaux qu’en ce début de saison de Ligue 2 : les Guingampais ne vivent pas un été inoubliable, c’est le moins que l’on puisse dire. L’En Avant, qui avait terminé l’exercice précédent en boulet de canon pour d’abord se sauver et finalement atteindre une 9e place inespérée (six victoires, trois nuls et une défaite sur les dix derniers matches), patine. C’est la première fois depuis la saison 2008/2009 que le club costarmoricain ne gagne pas un de ces quatre premières rencontres. La faute notamment à une inefficacité offensive assez criante dans cette entame de championnat : un but marqué en quatre matches, sur la seule grosse occasion qu’a pu se procurer l’EAG contre Valenciennes (1-1, 2e j. but de Gaëtan Robail).

L’explication pourrait se trouver du côté de la Gold Cup, qui a mobilisé cet été deux attaquants pas toujours titulaires la saison dernière mais importants pour la rotation de l’effectif guingampais : Frantzy Pierrot (Haïti) et Matthias Phaeton (Guadeloupe). Quant à Yannick Gomis, buteur la saison dernière à l’Abbé-Deschamps (1-1) et atout offensif numéro 1 de l’exercice précédent (neuf buts, cinq passes décisives), il n’a toujours pas scoré cette saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C’est défensivement hors de leurs bases qu’en revanche, les hommes de Stéphane Dumont se montrent plutôt à l’aise : aucun but concédé en déplacement cette saison, et même aucun pion pris tout court sur les cinq derniers matches à l’extérieur en Ligue 2, seule l’Estac a fait aussi bien il y a deux ans et demi. Et sur ces cinq derniers matches à l’extérieur justement, Guingamp est invaincu (trois victoires, deux nuls), la meilleure série du club depuis son retour dans l’antichambre de l’élite. Quand on sait que l’EAG enregistre pour son match contre l’AJA les retours des défenseurs Pierre Lemonnier (qui revient de blessure) et Yohan Bilingi (suspendu lors du dernier match) et qu’un autre défenseur, Jérôme Mombris (en provenance de Grenoble), fait également partie du groupe, on se dit que le verrou costarmoricain ne sera pas si simple à crocheter.