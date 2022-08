Ligue 2 (J5) - DFCO : téléphones interdits, ponctualité, les nouvelles règles de vie

Le DFCO, 4e du classement de Ligue 2 et toujours invaincu en championnat et lors des amicaux, se déplace samedi 27 août 2022 sur la pelouse du FC Metz, 5e - une équipe reléguée de Ligue 1 qui fait partie des favoris pour la montée. Depuis le début de la saison, le DFCO tourne bien. Comment l'expliquer, après une saison dernière en demi-teinte bouclée par une 11e place finale peu reluisante ? Pour l'instant, sur les quatre premiers matchs, l'état d'esprit semble irréprochable. La nouvelle discipline et les nouvelles règles de vie instaurées par l'entraîneur Omar Daf depuis cet été n'y sont pas étrangères.

Les téléphones restent dans les casiers

Nouveau staff, nouvelle règle : l'utilisation du téléphone portable est bannie au maximum. "Quand les joueurs arrivent, les téléphones sont mis de côté. Jusqu'à une heure après la fin de l'entraînement, ce n'est pas terminé, c'est consacré aux soins. Au-delà, ils peuvent aller l'utiliser, passer leurs coups de fil et faire ce qu'ils veulent, détaille le nouvel entraîneur Omar Daf. Je pars du principe que quand on arrive au centre d'entraînement, il faut être concentré sur le boulot. Cela permet de créer plus de connexions entre les joueurs, d'apprendre à se connaître et d'échanger, c'est important".

Omar Daf n'a pas le souvenir d'avoir dû se plier à une telle règle lors de sa carrière de joueur professionnel (1997-2013). "Le phénomène était moins important qu'aujourd'hui, relativise l'ex-international sénégalais. On le voit, on est souvent obnubilés et captivés par nos téléphones. Quand on arrive au centre d'entraînement, ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. Je préfère que les joueurs échangent entre eux, fassent de la musculation, ou qu'on travaille sur la vidéo, plutôt que de perdre du temps avec ça".

Retards lourdement sanctionnés

Un autre principe cher à Omar Daf et à son staff : la ponctualité. "Dès qu'il y a une minute de retard, on repart chez nous, tout simplement. Il n'y a pas de place pour les amendes, où tu payes et tu peux t'entraîner", avance le latéral Christopher Rocchia, présent en conférence de presse d'avant-match. Être à l'heure, pour respecter l'un des mots les plus utilisés par le nouvel entraîneur : "l'investissement".

"Si tu n'es pas investi dans l'entraînement, il t'arrête et te sort de l'entraînement", explique ainsi le défenseur Christopher Rocchia. Une mésaventure vécue par le marseillais lors de son passage à Sochaux sous les ordres d'Omar Daf en 2019 et 2020. "Je me suis déjà fait réprimander pour mes entraînements, ça oui", sourit aujourd'hui le latéral, qui n'a pas raté une minute sur les quatre matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison.

Des repas pris en commun

Pour renforcer la cohésion, façon team building, le nouveau staff insiste pour que les joueurs passent un maximum de temps ensemble, autour des repas. "Le club l'avait mis en place, mais ça ne se faisait plus, donc on a essayé de le remettre en place, quand on double les séances, le mardi et le mercredi, explique Omar Daf. Ça leur permet d'avoir une alimentation équilibrée. C'est toujours un petit plus. Dans notre métier, 1% c'est important, donc ça peut faire la différence au niveau de la récupération ou des performances".

Ça leur permet d'avoir une alimentation équilibrée. C'est toujours un petit plus

"Il le fait, mais sans nous fliquer"

La saison dernière, à son arrivée, Patrice Garande avait lui aussi fixé de nouvelles règles. La "méthode Daf" semble toutefois mieux passer auprès des joueurs. "Le staff qui est arrivé a mis en place des choses qui nous plaisent, expliquait le meneur de jeu Valentin Jacob après la victoire contre Nîmes. Nous qui étions là l'année dernière, on a un peu changé de comportement, donc tout va bien pour l'instant".

"Il le fait, mais sans nous fliquer. Avec ces règles-là, il nous laisse une certaine liberté et il nous fait confiance. On adhère totalement à ça", se satisfait de son côté Christopher Rocchia, écarté par Patrice Garande suite à une dispute à l'entraînement entre le joueur et l'ex-entraîneur des "Rouges", ne jouant plus une seule minute à partir du mois de février. "Ce sont des choses qu'on a mis en place ensemble, ça ne marche que si les joueurs adhèrent et pour l'instant c'est le cas", résume Omar Daf. Reste à savoir si cette rigueur au quotidien fonctionnera au long terme.