Ligue 2 (J5) : l'ASSE à la recherche de son âme perdue

Après la défaite historique face au Havre, l'AS Saint-Étienne se déplace ce samedi à Valenciennes pour la 5e journée de Ligue 2. Toujours dans le négatif et avec un effectif diminué, les Verts veulent enfin afficher cette envie et ce supplément d'âme qui leur font défaut depuis le début de saison.

On a beau réécouter et relire ses interviews depuis son arrivée sur le banc stéphanois, jamais le mot "masochisme" n'est sorti de sa bouche. Une passion pour la douleur et la souffrance, ce n'est visiblement pas ce qui l'a motivé pour venir à Saint-Etienne. Alors quitte à mettre encore certains de ses préceptes de football de côté, l'entraineur Laurent Batlles veut avant tout aujourd'hui "arrêter de se faire flageller" sur les pelouses de Ligue 2 (propos tenus après le match face au Havre).

Ce message a-t-il été entendu par les joueurs stéphanois ? A défaut d'avoir une équipe complète, c'est une envie et un supplément d'âme, rarement vus cette saison, que l'on espère trouver ce samedi dans les rangs de l'ASSE. Une équipe qui se comporterait enfin comme telle pour commencer à rassurer (un peu) le peuple vert. "Je défendrai toujours mes joueurs à partir du moment où ils nous rendent des choses sur le terrain", a déclaré ce jeudi Laurent Batlles. Aux joueurs, donc, de nous rendre des choses à Valenciennes pour tenter d'y décrocher une première victoire et sortir l'ASSE du négatif (-1 point après quatre journées).

Des suspendus, des joueurs écartés et des premières

Pour ce cinquième rendez-vous de la saison, c'est avec un groupe largement modifié que les Verts vont se présenter à Valenciennes. Trois joueurs sont suspendus (Briançon, Cafaro et Green, expulsés face au Havre), deux sont écartés (Neyou et Abi, pas dans les plans du staff), Mahdi Camara vient d'être transféré, sans compter les blessures (Aouchiche, Moueffek, Gabriel Silva).

Enormément d'absences, certes, mais aussi deux grandes premières : l'apparition du gardien Matthieu Dreyer (arrivé ces derniers jours de Lorient) et du milieu Dylan Chambost, de retour à la compétition après sa blessure au bras contractée lors de la préparation estivale. A noter les premières convocations des jeunes Lucas Calodat (latéral gauche) et Darnell Bile (attaquant de 16 ans)

Un onze de départ remodelé ?

Confronté à un nombre d'absents important et au manque de résultats, l'entraineur Laurent Batlles alignera une équipe bien différente de celle vue contre Le Havre. Dans le choix des hommes, et peut-être aussi dans la tactique. Le 4-2-3-1 pourrait être remis au placard au profit d'une stratégie à trois défenseurs axiaux. Beaucoup de questions également autour de l'animation offensive et du nom des joueurs qui épauleront Jean-Philippe Krasso au coup d'envoi (Pintor, Aïki, Chambost, Rivera ?). Le gardien Matthieu Dreyer et le milieu Benjamin Bouchouari devraient, quant à eux, fêter leur première titularisation.

Camara à Brest, Pétrot et Monconduit en approche

La défaite historique à Geoffroy-Guichard face au Havre aura donc été sa dernière apparition avec le maillot vert. Mahdi Camara s'est officiellement engagé ce vendredi soir sous la forme d'un prêt avec option d'achat avec le Stade Brestois, pensionnaire de Ligue 1. Une page se tourne à l'ASSE avec le départ d'un joueur formé au club, capitaine de l'équipe à 17 reprises.

Un départ et sans doute des arrivées dans les heures qui viennent. Le directeur sportif, Loïc Perrin, se fixe pour objectif d'attirer quatre recrues d'ici la fin du mercato. Deux seraient sur le point de s'engager à l'ASSE : Léo Pétrot et Thomas Monconduit, deux joueurs du FC Lorient.

Le premier cité est un défenseur axial gaucher, régulièrement cité comme une recrue potentielle depuis plusieurs semaines. Originaire de Firminy et formé à l'ASSE, Léo Pétrot a disputé une vingtaine de matchs de Ligue 1 la saison dernière avec les Merlus et se retrouve aujourd'hui barré par la concurrence à son poste (Laporte, Talbi, Matsima). Pas dans les plans non plus de l'entraineur lorientais Régis Le Bris, Thomas Monconduit pourrait lui aussi débarquer dans le Forez. Ce milieu récupérateur expérimenté (31 ans) a disputé près de 150 matchs de Ligue 1 avec Lorient et Amiens. La signature de ces deux joueurs pourrait intervenir au cours du week-end.

Valenciennes - AS Saint-Étienne, cinquième journée de Ligue 2, un match à vivre en intégralité dès 18h30 ce samedi sur France Bleu Saint-Etienne Loire, avec nos partenaires d'Evect.