Ils l'attendaient, ils l'ont eu : les joueurs du Clermont Foot remportent leur premier match de championnat ce vendredi. Ils sont venus difficilement à bout de Sochaux. Une courte victoire un but à zéro grâce à une superbe réalisation de Florian Ayé.

Clermont-Ferrand, France

24 août 2018, 5e journée de Ligue 2. Stade Gabriel-Montpied. Clermont 1 - 0 Sochaux. Buteur : Ayé (70e).

On attendait cette victoire avec impatience. Ca nous fait du bien. - Pascal Gastien, entraîneur du Clermont Foot

Après une première mi-temps où chacun aura eu ses occasions, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de 0-0. Un score plutôt heureux pour les auvergnats, car la plus grosse situation du premier acte est sochalienne : à la 44e minute, Demirovic rate sa reprise seul à trois mètres du but. Plus tôt, Iglesias s'était jeté sur un ballon qui traînait dans la surface après un corner, mais voyait sa frappe déviée par un défenseur sochalien.

45' Mi-temps. Clermontois et sochaliens rentrent au vestiaire dos à dos après une première période équilibrée (possession 50% - 50%) #CF63FCSM (0-0) — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 24, 2018

C'est en deuxième mi-temps que les hommes de Pascal Gastien vont faire la différence. Proche de son poteau de corner, le latéral gauche clermontois N'Simba tente une relance risquée dans l'axe. Risque payant : Ogier trouve ensuite Iglesias, le milieu de Sochaux est déséquilibré. L'uruguayen lance Ayé parti à la limite du hors-jeu, Ayé qui voit le gardien doubiste avancé et tente un lob à trente mètres. L'inspiration est superbe, la frappe est magnifiquement dosée et vient mourir dans les filets sochaliens (70e). Le score en restera là.

QUEL BUT POUR LE @ClermontFoot !! Ayé lobe le gardien sochalois de quasiment 30m !! Ça fait 1-0 pour les auvergnats !

72' #CF63FCSM — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) August 24, 2018

Seul point noir de la soirée : la blessure du capitaine clermontois Julien Laporte. Sur un dégagement à la 42e minute, il se tient la cuisse droite et doit sortir immédiatement.

J'ai senti une pointe derrière la cuisse. Les premiers examens sont pas très bons... Mais on va pas donner de délai, j'ai un examen à 18h pour révéler la nature exacte de la blessure. - Julien Laporte

Julien Laporte qui sera vraisemblablement forfait pour le déplacement à Troyes mardi en Coupe de la Ligue.