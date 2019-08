Ligue 2 (J5) : le FC Sochaux à la relance contre Nancy

Sochaux, France

"Continuons à donner des émotions aux gens". Omar Daf veut surfer sur le regain d'engouement que connaît le FC Sochaux-Montbéliard en ce début de saison. L'entraîneur sochalien a insisté sur le retour des fans des jaune et bleu à Bonal lors du point presse d'avant-match de ce jeudi à la veille de la réception de Nancy ce vendredi 23 août 2019 à 20h pour le compte de la 5è journée de Ligue 2.

Le coach du FCSM compte aussi effacer la "frustration" née de la première défaite de la saison en championnat vendredi dernier chez le leader lorientais (1-0) "On se doit de réagir" confie le technicien "J'estime que sur ce dernier match, on a encore beaucoup de frustration. On a l'occasion de gommer ça et de remettre le train en marche contre Nancy. Il nous faut surtout retrouver de l'efficacité offensive"

Continuons de donner des émotions aux gens. Que notre public soit encore satisfait de notre prestation. On a créé une dynamique avec nos supporteurs. Il faut la conserver. Il faut s'attacher à bien jouer mais sans jamais oublier que bien jouer, c'est gagner ! Omar Daf - coach du FCSM

Pour cette première manche du derby du Grand Est face à Nancy, Sochaux sera encore privé de ses deux atouts offensifs, Fabien Ourega (son meilleur et unique buteur avec 2 réalisations) et Jérémy Livolant (encore jugé trop juste), ainsi que d'Adolphe Teikeu de retour au club cette semaine mais pas encore opérationnel.

à lire aussi FCSM : Teikeu de retour, Lacroix courtisé

Mais le FCSM pourra compter sur Gaëtan Weissbeck. Le milieu de terrain alsacien découvre le monde professionnel avec Sochaux (formé à Strasbourg, il a été repéré la saison passée quand il a affronté les jaune et bleu en coupe de France avec les amateurs d'Haguenau) "Je suis reconnaissant de la confiance que l'on m'accorde ici à Sochaux. C'est vrai que c'est une phase d'apprentissage mais je dois apprendre vite. Je suis d'ailleurs heureux qu'on me confie les coups de pied arrêtés. J'ai failli marquer à Lorient mais j'espère que je vais marquer mon premier but avec Sochaux pour que ça me libère encore plus, ce serait parfait pour ma confiance".

Enfin, Sochaux, 12ème, invaincu à Bonal (1 nul et 1 victoire) sans y prendre un seul but, compte également remporter cette première manche du derby du Grand Est pour inverser le cours de l'histoire (1 victoire (en 2018) sur 6 duels de Ligue 2 à Bonal). Et se venger de l'humilation subie la saison passée (défaite 4-0)

Il y aussi l'attitute des Nancéiens lors de l'ultime journée de championnat la saison passée qui peut rester en travers de la gorge du FCSM et surtout de ses supporteurs. Sauvés la journée précédente, les Lorrains étaient menés 3-0 après un quart d'heure seulement à Béziers qui était en concurrence directe avec Sochaux pour le maintien"Je regarde devant" dit posément Omar Daf "On n'a pas besoin de ça pour se motiver. On est assez armés pour faire face"

Le duel est déjà lancé. Nancy, 10è, sera lui privé de Seka et Valette, exclus face au Mans.

Sochaux-Nancy, c'est ce vendredi à 20h au stade Bonal et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard

Les résultats de la journée de championnat

Le classement de Ligue 2