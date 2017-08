Ligue 2 (J5) : le Havre AC se frotte encore aux crocos du Nîmes Olympique

Quinze jours après les avoir éliminés de la Coupe de la Ligue, le HAC retrouve les crocos, ce vendredi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 2. Objectif des normands : rester invaincus.

Eliminé de la Coupe de la Ligue, mardi dernier, le HAC se replonge la tête dans un championnat qu’il domine outrageusement depuis le début de la saison. Invaincus (12 points pris sur 12 possibles), les havrais vont tenter de venir à bout de Nîmes, ce vendredi, et d'enchaîner un cinquième succès de rang. Un déplacement compliqué au stade des Costières, quinze jours après avoir sorti les crocos de la Coupe de la Ligue, au terme d’un match spectaculaire (4-4, puis 5-4 aux TAB), au Stade Océane.

Depuis la saison 2008-2009, aucune équipe n'est parvenue à remporter ses cinq premiers matchs de championnat. A l'époque, Strasbourg l'avait fait, mais cette jolie série ne leur avait pas pour autant ouvert les portes de la Ligue 1. Les alsaciens avaient, en effet, terminé au pied du podium en fin de saison. Oswald Tanchot espère bien faire le plein avant la trêve, il est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : Oswald Tanchot espère faire la passe de cinq Copier

Oswald Tanchot : "Est-on simplement un tube de l'été, ou est-on capable de pousser plus loin cette dynamique?"

Oswald Tanchot devrait titulariser Ebenezer Assifuah à la pointe de l'attaque © Radio France - Bertrand Queneutte

Sans Mateta, avec Lekhal !

Lors des 10 derniers déplacements du HAC sur la pelouse de Nîmes : sept matchs nuls et une seule victoire pour les footballeurs du Havre AC. La saison passée, les deux clubs s'étaient quittés sur un triste 0-0. Oswald Tanchot s'attend d'ailleurs à une rencontre compliquée, quand bien même l'adversaire n'est pas dans une forme olympique.

C'est sans Mateta que les havrais se rendent dans le Gard. L'attaquant souffre toujours d'une entorse à la cheville. En revanche, Oswald Tanchot enregistre le retour de Victor Lekhal. Blessé au genou depuis le début de la préparation fin juillet, le milieu de terrain devrait être titularisé et effectuer ses grands débuts, cette saison.

Nîmes dans le dur

Le HAC se frotte à une équipe en difficulté, ce vendredi. Les hommes de Bernard Blaquart pointent à la 13ème place au classement, avec deux défaites, un nul et une victoire. Un seul point pris sur six à domicile, où les nîmois ont reçu Reims et Nancy. Avant cette cinquième journée de championnat, l'entraîneur sait qu'il a "besoin de trois points", mais il estime aussi que le HAC constitue aujourd'hui la "meilleure équipe du championnat"

Ligue 2 : Nîmes - Le Havre à suivre en direct dès 19h45 sur France Bleu Normandie, ce vendredi (coup d'envoi à 20h).