Ligue 2 (J5) - Roger Assalé de retour pour DFCO - Toulouse ?

Le DFCO va-t-il enfin lancer sa saison en Ligue 2 ? Pour l'instant, Dijon (18e) a fait un match nul et a perdu trois fois - 2-1 le weekend dernier en déplacement contre le promu Quevilly-Rouen. La semaine a été agitée. Alors que l'entraîneur, David Linarès, semblait de plus en plus menacé, le président Olivier Delcourt a pris la parole face à la presse mardi, pour le conforter- tout en admettant avoir eu des contacts avec un autre coach. C'est dans ce contexte que les "Rouges" reçoivent Toulouse (2e de Ligue 2), samedi 21 août 2021 au Stade Gaston Gérard, pour la 5e journée.

Le point sur l'infirmerie

Roger Assalé, sorti sur blessure contre Rodez, a repris l'entraînement collectif cette semaine. Il est apte pour samedi, tout comme Deaux et Le Bihan, qui ont fait leurs débuts avec le DFCO la semaine dernière en Normandie.

Le DFCO a toujours dans ses rangs des absents "longue durée". Jessy Pi, qui s'est fait une entorse contre QRM, sera out environ trois semaines. Jordan Marié, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, a entamé sa rééducation. Bersant Celina, qui souffre des conséquences du Covid-19, n'est pas encore de retour. Jonathan Panzo suit une rééducation en Angleterre. Amir Arli, également en rééducation, va faire son retour au club la semaine prochaine, on ne sait pas encore quand il pourra rejouer.

Sénou Coulibaly suspendu

La charnière centrale du DFCO devrait être composée samedi par Daniel Congré et Zargo Touré. Sénou Coulibaly, toujours titulaire depuis le début de la saison, est suspendu pour la réception du TFC pour trois cartons jaunes reçus en moins de 10 matchs.

Cheick Traoré, expulsé lors de la 2e journée contre Nîmes, avait écopé de deux matchs de suspension dont un avec sursis. Vu qu'il a pris un carton contre QRM le weekend dernier, son sursis est révoqué et il sera donc suspendu pour le déplacement à Pau la semaine prochaine.

DFCO - TFC, à vivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne ! RDV dès 14h45 samedi 21 août.