Ligue 2 (J5) - Effectif au complet pour le déplacement du DFCO à Metz

Un match de haut de tableau pour ce déplacement du DFCO à Metz, samedi 27 août 2022, pour le compte de la 5e journée de Ligue 2 (coup d'envoi 15 heures). Une semaine après leur victoire contre Nîmes, les "Rouges", 4es et toujours invaincus, affrontent les "Grenats", relégués de Ligue 1 et 5es, sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien.

"C'est assez rare pour être souligné. Tout le monde est opérationnel."

"C'est assez rare pour être souligné. Tout le monde est opérationnel", se satisfait l'entraîneur dijonnais Omar Daf. La prudence sera de mise pour le milieu de terrain Lucas Deaux, qui revient d'une longue blessure. "Il a joué une demi-heure avec la réserve le weekend dernier. Il faut être prudent", indique Daf. Il devrait retrouver du temps de jeu petit à petit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le front du mercato, encore du mouvement à venir

D'ici la fin du mercato jeudi 1er septembre, il pourrait y avoir du changement du côté du centre d'entraînement de Saint-Apollinaire. Dans le sens des départs, l'entraîneur Omar Daf a confirmé en conférence de presse l'intérêt du club allemand de Sankt Paoli (D2) pour l'attaquant Aurélien Scheidler. "Ce n'est pas une surprise, la porte n'est pas fermée pour lui", indique-t-il. Pour Alex Dobre, un départ n'est pas non plus à exclure : "On va attendre la fin du mercato. Il peut toujours y avoir beaucoup de changements de dernière minute".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le sens des arrivées, le DFCO vise toujours le latéral droit de Sochaux Valentin Henry. "En ce qui me concerne, oui c'est toujours d'actualité. On a besoin d'armes supplémentaires", confirme Omar Daf.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une semaine à trois matchs

Les sept prochains jours devront être bien négociés par le DFCO. Trois matchs sont au programme, dont deux à l'extérieur : à Metz ce samedi, face à Annecy à domicile mardi soir puis vendredi à Bastia. La suite du calendrier sera également corsée, avec Sochaux à domicile et Bordeaux à l'extérieur. Quasiment tous les "favoris" regroupés sur les dix premières journées, ce n'est pas pour déplaire à l'entraîneur Omar Daf : "C'est une excellente, chose ça nous permet d'être tout de suite dans le vif du sujet. Tant mieux".

Metz sans son gardien titulaire

La dernière sortie du FC Metz en Ligue 2 s'est assez mal terminée. Le club lorrain menait 3-1 sur la pelouse de Laval, promu en Ligue 2, avant de se faire reprendre et de concéder le match nul 3-3. Sur cette rencontre, Metz a reçu deux cartons rouges. Le gardien Alexandre Oukidja (suspendu trois matchs) et le défenseur Fabien Centonze (un match de suspension) ne seront donc pas présents pour affronter le DFCO.