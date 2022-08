Ligue 2 (J6) : Laval - Le Havre, un match entre deux clubs historiques du football français

Le Stade Lavallois achève son chargé mois d'août par un match à domicile. Avec la réception du Havre (10e).

Les footballeurs mayennais restent sur deux matches sans victoire. Et en perdant samedi à Nîmes, les Tango sont un peu dans l'obligation de gagner. Pourtant, le coach Olivier Frapolli se refuse à parler de pression : "cela ne change rien parce que cela veut dire que si on avait pris des points à Nîmes, alors on était tranquille ce soir. Il n'y a pas ou plus ou moins de pression. On joue à domicile, on veut gagner notre premier match de la saison à Le Basser. Il y a juste de la détermination et de l'envie."

Plus de 7000 personnes au stade

Attention à cette équipe du Havre qui possède une bonne attaque et une défense solide. C'est une équipe qui concède peu d'occasions selon Olivier Frapolli. Laval / Le Havre, un match qui fleur bon la Ligue 2 entre deux clubs historiques du foot français : "oui, deux clubs centenaires. Les Havrais évoluent en Ligue 2 depuis un bon moment. Nous, on retrouve ce niveau après cinq ans de National. Donc, nous ne sommes pas au même niveau pour l'instant mais c'est une belle affiche. Et il devrait y avoir beaucoup de monde ce soir."

Environ 7000 personnes sont attendues ce mardi soi au stade Francis Le Basser. Des spectateurs qui espèrent vibrer autant qu'il y a dix jours contre Metz.

Pas de changement dans le groupe

Pour ce deuxième match en quatre jours, l'entraîneur lavallois n'a effectué aucun changement dans le groupe. Il faut dire qu'il n'a pas l'embarras du choix. Le défenseur Yasser Baldé est absent pour raison familiale. Les seuls joueurs aptes à jouer mais qui ne figurent pas dans le groupe sont Théo Châtelain et Pierrick Cros.

Voici le groupe de joueurs convoqués pour ce match face au Havre.

Le coup d'envoi de la rencontre est programmé à 20h45. Soirée foot dès 20h30 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur et les commentaires de Gildas Menguy et Ulrich Le Pen.