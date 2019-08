Ligue 2 (J6) : le FC Sochaux interdit de relâchement au Mans

Sochaux ne veut pas gâcher son excellent début de saison ce vendredi soir en se déplaçant au Mans. Le FCSM, 7ème, veut bonifier son succès sur Nancy et arriver à la trêve en toute tranquillité. Mais attention au piège ! Les Sarthois, derniers, comptent enfin décoller face aux jaune et bleu.

Relâchement interdit. Voilà le mot d'ordre pour les joueurs de Sochaux ce vendredi 30 août 2019. Les jaune et bleu sont au Mans pour la 6ème journée de Ligue 2. Et attention effectivement à la décompression après la superbe victoire de la semaine passée contre Nancy 3-0.

Le FCSM est 7ème, encensé depuis, sur son petit nuage et évidemment, avec ce déplacement au Mans, bon dernier avec un zéro pointé (5 matches et 5 défaites !), il est tentant de penser que les jaune et bleu vont forcément s'imposer. Sauf que les Sarthois jouent quand même bien et ne perdent à chaque fois de presque rien.

"Faut arrêter de "déconner", on mérite notre place en Ligue 2" - Richard Déziré, entraîneur du Mans

Bref, l'équipe de Richard Déziré en a assez d'être le cancre de la Ligue 2 "A un moment faut arrêter ! On déconne, il y a de la qualité dans cette équipe, faut en prendre conscience et faut y aller. On a jamais été à la rue depuis le début de saison malgré nos cinq défaites. On mérite d'être en Ligue 2, le contenu de nos matches est bon donc maintenant faut envoyer ! Faut prendre des points !" Le promu a remporté ses seules rencontres en coupe de la Ligue (à Lorient et mardi soir à domicile contre Orléans aux tirs au but (2-2) (8 TAB 7)).

"Il faut les respecter et jouer à notre meilleur niveau" - Omar Daf, coach du FCSM

Voilà les Sochaliens prévenus ! Le Mans veut décoller contre le FCSM. Omar Daf et ses joueurs n'auront aucune excuse _"Il faut faire preuve d'humilité_. C'est sûr que notre succès contre Nancy est bon pour la confiance. On nous encense, on en profite, c'est humain, c'est pareil pour toutes les équipes mais il faut faire preuve d'humilité. Il faut les respecter, et les respecter c'est jouer à notre meilleur niveau. Que Le Mans soit dernier ou pas, c'est comme si on jouait contre Lorient ou Nancy. Le Mans a une bonne équipe, ils ont de bons joueurs et ont perdu à chaque fois de très peu".

Omar Daf, entraîneur de Sochaux : "De toutes façons, on ne peut pas se permettre de se relâcher, vu notre effectif et l'expérience de ce championnat, on sait qu'on doit être au maximum tous les weekends. Si on veut avoir des ambitions dans cette Ligue 2, on doit continuer à être performant. Il faut aller chercher encore plus haut. Je ne veux pas que mes joueurs calculent"

Des Sochaliens qui veulent éviter d'être la première équipe à tomber face au promu manceau. Pour cela, le FCSM va une fois de plus compter sur sa force du moment, sa défense incarnée par le jeune défenseur Maxence Lacroix.

1m 90, 19 ans seulement, et déjà tout d'un grand ! 12 matches en pro avec Sochaux seulement mais Maxence Lacroix en impose déjà. C'est la nouvelle pépite de la formation du FCSM. Un arrière central rapide et puissant, prototype du défenseur moderne. Avec Melvin Sitti (les deux viennent d'être appelés en équipe de France des moins de 20 ans), il est la grande révélation de ce début de saison et toujours à la recherche de la perfection "Mon agent m'envoie les vidéos de mes matches et je regarde en priorité le négatif pour me perfectionner de match en match" explique avec assurance Maxence Lacroix, courtisé déjà par de grands clubs européens comme l'AS Rome.

Mais le grand défenseur sait garder la tête froide "C'est vrai que plus jeune encore, il y avait des clubs qui venaient s'intéresser à moi et je ne savais pas trop comment faire sans agent pour pouvoir parler avec les clubs surtout en tant que jeune joueur. C'est pourquoi j'ai un agent désormais qui s'occupe de ma carrière et gère tout ça. Moi je me concentre sur le foot, le terrain, mes entraînements et mes matches, et je suis à 100% avec Sochaux et c'est très bien comme ça !"

Maxence Lacroix, défenseur du FCSM : "Les réseaux sociaux, j'aime ça mais je me sers uniquement des encouragements des supporteurs, ça booste ma confiance et je fais tout pour ne pas les décevoir ensuite."

Si Maxence Lacroix et Sochaux réalisent encore un grand match ce vendredi soir au Mans, les supporteurs du FCSM remettront son nom à l'honneur sur les réseaux sociaux.

Le Mans-Sochaux, c'est ce vendredi à 20h au stade MMA Arena, et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard

