Ligue 2 (J6) | Le Stade de Reims veut reprendre sa marche en avant face à Brest

Battus à Lorient juste avant la trêve internationale, les Rémois se doivent de réagir à domicile face aux Bretons pour rester dans le bon wagon et pourquoi pas prendre seul la place de leader du championnat.

Après 15 jours de trêve internationale, le Stade de Reims entame une deuxième partie de son championnat presque aussi importante que l’exercice estival parfaitement bien maîtrisé. D'ici la prochaine trêve début octobre, les Rémois vont disputer 5 matches en trois semaines qui vont permettre de mieux se situer dans ce championnat et voir si les Rémois restent dans le groupe de tête, placés pour être un candidat à la montée, où s'ils rentrent dans le rang. Avant de se déplacer à Sochaux samedi prochain, de recevoir le GFC Ajaccio 4 jours plus tard puis d'aller à Quevilly-Rouen et de recevoir Clermont, c'est Brest qui se présentera à Delaune ce lundi soir (20h45). Une équipe bretonne qui est passée tout près de la montée la saison dernière et qui a mal entamé ce nouvel exercice avec deux défaites deux rangs avant de rectifier le tir. Brest a battu Nancy et Lens et arrive à Reims dans une toute autre dynamique. Les Rémois sont prévenus.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE. Milieux : Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Pablo CHAVARRIA, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Nicolas LEMAITRE (coude), Samuel BOUHOURS (adducteur), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Antoine DEVAUX (choix), Grejohn KYEI (reprise), Romain METANIRE (suspension), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

