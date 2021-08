Ligue 2 (J6) - Pau - DFCO : premier match pour Garande, Rocchia incertain

Le DFCO a vécu une semaine chamboulée. Après la défaite 4-2 contre Toulouse - et une 19e place au classement de Ligue 2 - le président, Olivier Delcourt, a fait des choix. David Linarès limogé lundi matin, l'expérimenté Patrice Garande a repris l'équipe lundi après-midi et a dirigé ensuite ses premières séances d'entraînement. C'est dans ce contexte que le DFCO se déplace face au Pau FC, samedi 28 août 2021, pour le compte de la 6e journée de Ligue 2.

Alerte pour Rocchia

Mauvaise nouvelle pour le DFCO, le latéral gauche Christopher Rocchia, l'un des joueurs les plus utilisés cette saison, a ressenti une gêne "en haut de la fesse". Il doit passer des tests et n'est pas certain d'être du voyage à Pau.

Jordan Marié, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, est toujours en rééducation. Bersant Celina, qui souffre des conséquences du Covid-19, est toujours éloigné des terrains. Idem pour le défenseur Jonathan Panzo, en rééducation en Angleterre après une opération aux adducteurs cet été. Amir Arli, qui était également en rééducation, est revenu s'entraîner cette semaine sur le pré de Saint-Appolinaire.

Cheick Traoré une nouvelle fois suspendu

Le DFCO devra faire sans sa recrue en défense dans le couloir droit, Cheick Traoré. Il avait été exclu lors de la 2e journée à Nîmes, et avait écopé de deux matchs de suspension, dont un avec sursis. Sursis qui a été révoqué, puisque le joueur a repris un carton jaune lors du match suivant, face à QRM. Il purgera donc ce match de suspension face à Pau.

Son cousin, le défenseur Sénou Coulibaly, suspendu pour le dernier match en raison d'une accumulation de cartons jaunes, est en revanche de retour.

Pau, pour l'instant dans le ventre mou

Avant le début de cette 6e journée, le Pau FC se classe 10e de Ligue 2, avec deux victoires, deux défaites et un match nul. Les Palois restent d'ailleurs sur un succès 2-0 contre Bastia.

