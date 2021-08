Ligue 2 (J6) - Nancy-AJA : match piège chez le dernier avec une équipe décimée avant la trêve

Dernier match de Ligue 2 avant la trêve internationale pour l’AJA, qui se déplace chez le dernier Nancy ce samedi (19h, 6e j.). Pour les Auxerrois, 7e du championnat et qui restent sur trois matches sans succès (deux nuls, une défaite), cette rencontre chez la lanterne rouge qui n'a pas encore gagné ressemble au match piège par excellence, encore plus que celui perdu contre Guingamp lundi. Car côté icaunais, les absents seront légions.

On est très très limite - Jean-Marc Furlan, entraîneur de l'AJA

En plus des trois blessés longue durée que sont le milieu Ousoumane Camara (rupture du ligament croisé antérieur du genou), le défenseur Gautier Lloris (fracture à deux métatarses) et l’attaquant Rémy Dugimont (douleurs au dos), qui n’ont pas disputé le moindre match cette saison, l'AJA va devoir se passer de trois joueurs supplémentaires : les meneurs de jeu Mathias Autret (élongation à l’adducteur) et Hamza Sakhi (en soins pour une cheville) ainsi que l’avant-centre Lassine Sinayoko (suspendu). Trois titulaires en puissance en moins, et une équipe décimée.

"On peut faire court et très simple : quand je me suis calé devant mon tableau pour faire le groupe de 18, j’ai demandé à Christophe Grosso, mon team manager : comment je fais ? On est 14 !" racontait vendredi, fataliste, l’entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan en conférence de presse d'avant-match. "Pour être très clair et ne pas faire de langue de bois : on est juste, on est très très limite, renchérit le coach. On a juste 11 joueurs qui connaissent bien la Ligue 2. Après, ce sont des gamins, des jeunes du centre de formation."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et même face à au dernier du championnat, le technicien ajaïste veut jouer la prudence avec autant d’absents : "Il manque beaucoup de joueurs majeurs, mais il faut voir comment tu es capable de ne pas perdre à Nancy, d’avancer, de continuer à travailler." On le devine donc, revenir de Lorraine avec un point satisferait tout à fait Jean-Marc Furlan au vu des forces en présence. Un coach qui va juger avec attention la capacité de son équipe, "à gratter des points dans des conditions particulières, et voir comment vont se comporter les joueurs, savoir s’ils ont la capacité de s’élever au niveau de la Ligue 2 malgré les changements".

Des changements, il y en aura forcément dans le cœur du jeu car sans les très offensifs Autret et Sakhi, meilleurs passeurs du championnat la saison dernière avec respectivement 13 et 11 galettes il devrait y avoir, au milieu de terrain, un trio inédit Alexandre Coeff-Birama Touré-Aly Ndom. Des joueurs habituellement portés sur la défense. Des joueurs expérimentés, habitués à ce que demande Jean-Marc Furlan dans le jeu. L’interrogation réside dans leurs automatismes entre eux et leur capacité à faire vivre le ballon. "C’est une option beaucoup plus défensive sur le plan individuel que Mathias et Hamza. On va voir comment ça va se dérouler en match, comment être très dangereux malgré le fait qu’on aligne trois milieux défensifs. C’est un peu la question qu’on peut se poser", concède l’entraîneur icaunais. "Et pourtant, ça n’empêche pas qu’on veut jouer au football !" Ne pas renier leur philosophie tout en étant pragmatique, c'est le défi des Auxerrois qui ont besoin d'une victoire en Lorraine avant la trêve. Avec 11 points, ils signeraient leur meilleur bilan comptable en Ligue 2 après six journées.

Sakhi en partance, et un groupe rajeuni

"Hormis Hamza Sakhi, il n’y a pas d’autre cas précis de départ ou d’envie de départ." La précision de Jean-Marc Furlan confirme ce que beaucoup d’amoureux du club redoutaient. La blessure du meneur de jeu marocain ne serait-elle donc que diplomatique ? La question peut se poser, alors que le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2023, avec obtenu de l’ancienne direction un bon de sortie. Les velléités de départ de Sakhi, qui a pris de l’épaisseur après sa bonne saison dernière, et qui a toujours souhaité évolué plus haut, étaient connues. Mais depuis cet été, comme le révélait France Bleu Auxerre fin juillet, c’est l’actuel leader de Ligue 2, Toulouse, qui s’est montré le plus insistant pour enrôler le milieu de terrain, auteur de deux buts en ce début de saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des contacts qui se sont intensifiés ces derniers jours, alors que le mercato se termine le 31 août. D’ailleurs, dernièrement, le joueur ne se cache plus sur ses réseaux sociaux, n’hésitant pas à liker de nombreux posts du TFC, qui a déjà fait signer au début du mois l’ex-Auxerrois Yanis Begraoui en fin de contrat dans l’Yonne. Pour remplacer Sakhi, plusieurs pistes ont été évoquées. Celle menant à Jessy Benet, l’ancien meneur du GF38 actuellement libre, serait refroidie, malgré les sollicitations auxerroises.

En attendant, pour le déplacement à Nancy, Jean-Marc Furlan a convoqué un groupe rajeuni, avec le retour d’Iyad Mohamed, qui n’avait plus fait partie des 18 depuis la 1ère journée à Amiens. Le milieu de terrain comorien (19 ans), qui va découvrir les joies de l’équipe nationale pour deux matches amicaux pendant la trêve, est rejoint par un autre réserviste, l’ailier réunionnais Ryan Ponti, professionnel depuis janvier 2020 en provenance de la JS Saint-Pierroise, qui intégrera pour la première fois une feuille de match de l’AJA en championnat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nancy dans le dur, comme Guingamp le match d’avant

Dernier du championnat avec un seul point en cinq rencontres soit le pire démarrage de l’histoire de Nancy en L2 après la saison 2018/19 où il avait fallu attendre la 8e journée pour glaner les premiers points. Aucune victoire, un nul et quatre défaites, deux buts seulement marqués et déjà neuf encaissés. Une interdiction de recruter à titre onéreux avec encadrement de la masse salariale, 11 clubs de Ligue 2 qui accusent l’ASNL de "concurrence déloyale" en se servant de l’équipe belge d’Ostende (les actionnaires sont les mêmes) pour acheter des joueurs et se les faire prêter dans la foulée… On ne peut pas dire que le début de saison nancéen respire la sérénité.

à lire aussi Ligue 2 : Un sursaut avant la trêve serait le bienvenu pour l'ASNL face à Auxerre ce samedi

Sur le terrain, les principes de jeu du nouvel entraîneur allemand Daniel Stendel, basés sur un énorme pressing et contre-pressing, se sont fait ressentir malgré les mauvais résultats. "C’est une équipe qui prend énormément de risques, analyse Jean-Marc Furlan. Tout l’inverse de ce qu’on connait chez nous, dans l’Hexagone. Elle est audacieuse. Les Nancéens bâtissent leur projet là-dessus. Si ça se trouve, dans six ou huit mois, ils marcheront sur tout le monde."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une équipe audacieuse, certes, mais qui devra également faire les défenseurs Rosario Latouchent et Abdelhamid El Kaoutari, blessés, comme le milieu Neil El Aynaoui. Mais l’ASNL enregistre plusieurs retours : ceux des centraux Thomas Basila et William Bianda, auparavant blessés, alors que le milieu Giovanni Haag, expulsé lors de la 4e journée contre Valenciennes (défaite 0-1), revient dans le groupe. Mais ça ne doit pas effrayer l’AJA, qui doit faire en sorte de faire perdurer Nancy dans sa spirale négative : neuf matches de suite sans gagner en Ligue 2 (quatre nuls, cinq défaites), pire série en cours parmi les équipes actuellement en championnat.