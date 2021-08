Ligue 2 (J6) - Pau - DFCO, place au jeu, enfin ?

Ces derniers temps - et en règle générale d'ailleurs - mieux vaut avoir l'appli France Bleu sur son téléphone avec les notifications activées pour arriver à suivre l'actu du DFCO. David Linarès sur la sellette, puis David Linarès conforté. Dijon perd contre Toulouse, David Linarès est limogé. Un nouveau coach, Patrice Garande, est nommé dans la foulée. Après plusieurs semaines agitées en coulisses, les supporters dijonnais vont pouvoir à nouveau s'intéresser au plus important : le foot, le jeu, le ballon, bref, le spectacle, mais sur le terrain. Avec un nouvel entraîneur assis sur le banc, avec quelques blessés et un suspendu, les "Rouges" vont tenter d'enfin lancer leur saison en Ligue 2 en déplacement face au Pau FC, samedi 28 août 2021, pour la 6e journée.

Comment va jouer le DFCO version Garande ?

Difficile de remonter aux origines des réputations. Dans le monde du foot, celle de Patrice Garande est de proposer un football plutôt offensif et attrayant. Dernier exemple : en tant qu'entraîneur de Toulouse la saison dernière, il termine avec la meilleure attaque de Ligue 2, et de loin (71 buts marqués). Une réputation qu'il a revendiqué lors de ses deux premières interventions devant la presse.

"Cette équipe doit retrouver une mentalité d'équipe ambitieuse qui va chercher l'adversaire. Aujourd'hui elle ne l'a pas", constate Garande. C'est donc presque un travail de psychologue auquel s'est livré le nouvel entraîneur cette semaine, pour que ses ouailles retrouvent de la confiance rapidement. "Je veux voir une équipe qui a l'ambition de gagner le match, qui a l'attitude et le comportement pour ça. Je veux voir une équipe jouer ensemble, courir ensemble, défendre ensemble, attaquer ensemble, se tromper ensemble mais surtout jouer. Ne pas jouer petit bras, faire en sorte d'aller gagner le match". Un discours plein de bon sens qui peut sembler banal mais qui s'avère être une précieuse piqûre de rappel, tant le DFCO rencontre des difficultés dans le jeu depuis le début de la saison, malgré du mieux contre Toulouse (défaite 4-2).

Voilà pour l'état d'esprit attendu. "Les joueurs savent quels sont les principes de jeu qui sont les miens, continue Patrice Garande. Les idées de base : sur le plan défensif on ne subit pas, on défend en avançant, on joue en zone. Sur le plan offensif, je veux de la verticalité, je veux que ça aille vers l'avant, qu'il y ait des centres, du rythme". Être une équipe offensive ne signifie pas glorifier le Tiki-taka rappelle l'ancien entraîneur de Caen : "Prendre le jeu à son compte, si c'est avoir la possession, je m'en fous. La possession pour la possession, ça ne m'intéresse pas".

Façon cours magistral, on profitera de la mi-temps du match samedi sur France Bleu Bourgogne pour écouter tranquillement, en longueur, Patrice Garande détailler sa philosophie, ses principes de jeu, et ce qu'il attend de ses joueurs dans un premier temps.

La défense, principal chantier ?

Lorsqu'on écoute parler Patrice Garande, le programme est alléchant. Mais les espérances ne doivent pas masquer les carences du début de saison. Le DFCO se présente en Béarn avec la plus faible défense du championnat - 12 buts encaissés. "C'est énorme, c'est beaucoup trop", concède Garande. "Tu ne peux pas mettre trois-quatre buts par match pour les gagner, il va falloir être beaucoup plus solides défensivement, abonde le gardien Baptiste Reynet. C'est à moi aussi d'être beaucoup plus décisif que depuis le début de la saison". Un premier clean-sheet cette saison par exemple serait un bon présage pour la suite du championnat.

La trêve internationale pour peaufiner

"En deux jours, on a mis dans la tête des joueurs des choses pour lesquelles d'habitude on a cinq ou six semaines dans une préparation", précise Patrice Garande. La trêve internationale tombe à pic, avec seulement deux Dijonnais appelés avec leurs sélections (Ahlinvi et Ecuele Manga). "On a 15 jours pour mettre en place une méthode de travail et rentrer plus en détail sur ma philosophie et sur ce que je veux mettre en place", annonce l'entraîneur. Si le match à Pau, samedi, est important sur le plan comptable, la réception de Bastia après la trêve le 11 septembre sera donc scrutée. Pour voir si les belles promesses de jeu sont tenues et pour vérifier quelles soient tenables.