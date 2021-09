Ligue 2 (J7) - AJA-Niort : les Auxerrois ont-ils bien digéré la trêve ?

Après deux semaines de trêve internationale, l’AJA (5e) remet le bleu de chauffe en Ligue 2 ce samedi en recevant Niort (11e) à l’Abbé-Deschamps (19h, 7e j.). Forte d’un dernier succès chez la lanterne rouge Nancy (4-1), d’un match amical remporté face à Metz (3-0) et d’un mercato qui l’aura vu prendre le jeune Alexis Trouillet en prêt tout en gardant Hamza Sakhi malgré ses envies de départ, le club icaunais doit reprendre sa marche en avant pour espérer, en fonction des autres résultats, grimper sur le podium.

Une trêve pas évidente à gérer avec le cas Sakhi

Même si tous les indicateurs semblent au vert pour l’AJA, la trêve internationale n’a pas été si simple à gérer que cela à en croire l’entraîneur Jean-Marc Furlan, qui s’exprimait en conférence de presse d’avant-match. "Tu es plus léger lorsque tu as gagné ton dernier match avant la trêve, mais dans ces 15 jours, on était aussi en fin de mercato, il faut le souligner, insiste le technicien. Il y a toujours des tensions pour construire le groupe jusqu’à la fin du marché des transferts. Pour un entraîneur, c’est toujours lourd à porter parce que tu veux construire un effectif cohérent et cohésif. En ce qui me concerne, c’était un peu dur à vivre, avec des possibilités de départs ou pas, des possibilités de faire signer des joueurs."

Soulagé de voir le mercato terminé, Jean-Marc Furlan a accepté de revenir sur le cas Hamza Sakhi. Le meneur de jeu franco-marocain (25 ans), qui avait bénéficié d’un bon de sortie de l’ancienne direction, souhaitait partir du club, et n’a pas participé au dernier match de l’AJA. Une blessure "diplomatique" à la cheville qui a été moyennement appréciée par une partie du groupe et du staff, tandis que le joueur, courtisé par Toulouse et le club de D1 turque de Gaziantep, est finalement resté dans l’Yonne. "Ce n’est pas que les 15 derniers jours qui n’ont pas été évidents en ce qui concerne le cas d’Hamza, c’est six-huit semaines", confie l’entraîneur auxerrois.

"Il voulait partir du club, c’était son désir profond, mais ça engendre des soucis de ressources humaines. Si tu es juste supporter, depuis la tribune, tu te dis : ‘Putain, il est bon ce joueur !’ Il est très bon, oui. Il est aussi très gentil. Mais quand tu es entraîneur, que tu es dans un vestiaire, avec 35 mecs qui vivent ensemble, il y a des paramètres beaucoup plus profonds et multiples qui font que le fonctionnement peut être fluide ou non. J’essaye de tenir mes propos, de ne pas dire des bêtises, parce que j’en ai trop envie ! Pour Hamza, il y a les qualités du joueur, et puis il y a aussi tout le travail des ressources humaines autour, qui peut poser problème dans un vestiaire." Faut-il donc comprendre que le deuxième meilleur passeur de L2 la saison passée (11 passes décisives et cinq buts), auteur de deux réalisations en ce début d’exercice, va faire un petit tour sur le banc le temps de regagner sa place ainsi que la confiance du coach ? Début de réponse ce soir.

Jubal finalement apte, première pour Trouillet

Les Auxerrois auront retenu leur souffle jusqu’à hier soir et l’annonce du groupe auxerrois pour la réception des Niortais : Jubal sera finalement présent. Blessé à l’épaule jeudi, le défenseur brésilien, indiscutable depuis son arrivée il y a un an, a bien pris part au dernier entraînement de veille de match. Jean-Marc Furlan n’en menait pourtant pas large le matin-même, et préférait "faire l’impasse sur un match et pas sur un mois et demi". Le joueur et le coach ont donc tranché, et le roc du Goiás pourrait bien tenir sa place en charnière centrale.

Alexis Trouillet va lui connaître sa première feuille de match avec les Icaunais. Prêté sans option d’achat par Nice lors de l’avant-dernier jour du mercato, le milieu de terrain (20 ans) s’était blessé quelques jours après et n’avait pu participer à l’amical remporté contre Metz. Jean-Marc Furlan s’exprimait pour la première fois sur l’arrivée du joueur : "On avait plusieurs noms, c’est tombé sur Alexis. C’est un joueur doué au milieu de terrain, capable de récupérer des ballons, de jouer 8 ou 10. C’est ce que nous voulions pour étoffer notre groupe par rapport à ses qualités naturelles. Je pense aussi que ça peut lui faire du bien de bouger. Quand tu es prêté, ça te fait beaucoup grandir intellectuellement, physiquement et techniquement."

Alors que le jeune attaquant Nicolas Mercier (18 ans) est blessé, le groupe auxerrois enregistre également plusieurs retours par rapport au match précédent : le meneur Mathias Autret quitte l’infirmerie et l’attaquant Lassine Sinayoko, qui a connu sa première sélection avec le Mali, revient de suspension. Toujours en rééducation à Clairefontaine pour son dos, l’avant-centre Rémy Dugimont, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison, devrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine. La date de retour du défenseur Gautier Lloris, touché à deux métatarses, n’est en revanche pas encore connue.

Niort, le souffre-douleur préféré de l’AJA la saison passée

6-0 au match aller à l’Abbé-Deschamps (triplé de Mickaël Le Bihan, buts de Mathias Autret, Gauthier Hein et Hamza Sakhi), 4-0 au match retour au stade René-Gaillard (doublé de Gautier Lloris, buts de Gauthier Hein - exceptionnel - et Alexandre Coeff) : c’est peu de le dire, les Auxerrois ont fait le plein de confiance et de buts face aux Niortais la saison dernière. Y aurait-il un certain esprit de revanche chez les Chamois, qui ferait que la partie de ce soir ne serait pas aussi simple qu’on pourrait le penser ? Le coach Jean-Marc Furlan le craint : "C’est peut-être un match très difficile pour nous. L’année dernière, sur ces deux matches (contre Niort), ça avait été assez fluide. C’est ce qui me fait le plus peur : on va rencontrer un adversaire qui sera particulièrement mobilisé et qui va certainement élever son niveau de façon importante. C’est intéressant pour nous, on va voir si on est capables de se confronter à ça."

Une équipe niortaise qui a démarré timidement sa saison (11e place, 8 points, deux victoires, deux nuls et deux défaites) mais qui semble moins encline à pratiquer l’opération portes ouvertes à en croire ses statistiques : seulement quatre buts encaissés en six rencontres, deuxième meilleure défense ex-aequo de Ligue 2 avec plusieurs autres formations. Une défense qui compte déjà trois clean sheets dans laquelle Bryan Passi (24 ans), fils de Franck, prend de plus en plus d’épaisseur aux côtés d’Ibrahim Conté, une paire qui culmine à 1,90 m de moyenne qu’il faudra s’acharner à contourner pour les offensifs auxerrois.

Mais en attaque, le bât blesse côté niortais : seulement quatre buts marqués en six parties pour une équipe orpheline de son meilleur buteur la saison passée, Pape Ibnou Ba (14 buts), transféré en toute fin de mercato au Havre. En pointe, assisté sur le côté droit du danger numéro 1 Bilal Boutobba (un but, trois passes décisives), c’est donc un ex de l’AJA, Yanis Merdji (2018-2020), qui devrait avoir la charge de faire oublier son prédécesseur, lui qui n’a toujours pas débloqué son compteur. Si cela pouvait attendre un peu plutôt que face à son ancien club…