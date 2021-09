Ligue 2 (J7) - DFCO - Bastia, ramener du sourire à la maison

Le DFCO connait une pénurie de victoires. La dernière date du 23 mai 2021, 1-0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Pour un succès à domicile, il faut remonter au 18 avril, contre Nice (2-0) - la seule à la maison la saison passée. Dijon, 19e de Ligue 2, a l'occasion de renouer avec la liesse pour la 7e journée et la réception du SC Bastia (14e), samedi 11 août. Avec cinq défaites sur les six premiers matchs, mais avec un nouvel entraîneur depuis trois semaines, tous les espoirs sont permis.

Quinze jours pour se préparer

Quatre jours après sa prise de fonction, le remplaçant de David Linarès, Patrice Garande, a perdu 2-0 contre Pau. Depuis, il a pu bénéficier des quinze jours de la trêve internationale pour mettre en place sa stratégie. Avec tout le monde sur le pont, dont les deux nouvelles recrues, Philippoteaux et Fofana, mais sans trois internationaux (Ahlinvi, Ecuele Manga, Coulibaly). Écarté depuis la mi-août, le meneur de jeu Yassine Benzia a également rejoint Saint-Appolinaire pour s'entraîner avec le groupe.

Patrice Garande : "redéfinir une façon de travailler" Copier

L'ancien coach de Toulouse a mis à profit ces deux semaines pour "redéfinir une façon de travailler". La première semaine, "comme si on avait fait un stage, avec deux entraînements par jour", les joueurs ont beaucoup "travaillé sur le plan physique", avant "d'affiner les principes de jeu". "Je suis content de ce qui a été fait, de l'investissement des joueurs", résume Garande, qui a d'ailleurs été rejoint par un préparateur physique, Jean-Marc Branger.

Logiquement, le président du DFCO, Olivier Delcourt, espère un sursaut. "Il ne faut pas être fataliste, il faut remettre les choses en ordre de marche". Pendant quinze jours, il a constaté sur les prés de Saint-Appo "beaucoup de travail, beaucoup de changements", avec un "changement de coach" qui "donne aussi un changement de méthode". "Je ne critique pas avant, je constate les choses, précise-t-il. Maintenant, ce qui compte, ce sont les résultats. Il est temps que la saison démarre".

Deux systèmes ?

Pour les adversaires, la préparation des matchs contre Dijon s'annonce complexe. Si certains coachs aiment la stabilité, Patrice Garande a décidé de mettre en place deux systèmes, interchangeables, l'un avec une défense à trois et l'autre avec une défense à quatre. "4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, peu importe, précise-t-il, 3-4-3 ou 3-5-2, comme je jouais avec Toulouse".

"Il faut qu'on soit capables, d'un match à l'autre, de pouvoir jouer dans ces deux configurations-là, ou de passer d'un système à l'autre en cours de match, développe Garande. Ce qui ne change pas, ce sont les principes de jeu. Ce qui change, c'est le plan de jeu : on va presser, on les attend bloc médian, on joue bloc bas, etc .. mais le reste ne change pas".

Un groupe remanié

Patrice Garande a réservé quelques surprises pour son groupe de 19 joueurs convoqués pour cette rencontre. Benzia et Ecuele Manga, écartés depuis plusieurs matchs, sont de retour. Valentin Jacob, Bryan Soumaré, Yaya Soumaré et Sénou Coulibaly font le chemin inverse.

Compo possible (si Patrice Garande conserve la défense à 3 utilisée contre Pau) : Reynet - Rocchia, Congré, Ecuele Manga, Touré, Traoré - Deaux, Pi - Benzia - Scheidler, Le Bihan.

L'apport du public, déterminant !

Lors des deux derniers matchs à domicile, contre Rodez (1-1) et Toulouse (2-4), les joueurs du DFCO ont été copieusement sifflés. Les appels au soutien se sont multipliés, dans les mots de l'entraîneur, Patrice Garande ou du président, Olivier Delcourt.

Patrice Garande : "Ils ont besoin de voir des mecs qui se battent" Copier

Ce match contre Bastia marque également le retour "officiel" du groupe ultra des Lingon's Boys. Ils n'ont plus été présents dans les tribunes en tant que groupe depuis plus de deux ans, entre boycott, protocole sanitaire inadapté et huis clos. Pour l'occasion, ils proposent des places à 5 euros en tribune debout, "afin d’y encourager activement les joueurs du DFCO pendant le match".

Olivier Delcourt sur le retour officiel des Lingon's Copier

