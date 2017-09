LIGUE 2 (J7) | Le Stade de Reims doit reprendre sa marche en avant à Sochaux

Cruellement battus par Brest lundi dernier à Delaune, les Rémois seront dans le Doubs pour essayer de confirmer leurs bonnes dispositions dans le jeu, par un résultat positif (15 heures)

Même si les Rémois sont loin d'être décrochés au regard du classement, les deux défaites consécutives subies à Lorient et face à Brest ont clairement mis un frein au bon début de saison où les Rémois étaient irrésistibles. La faute certainement à une réussite qui a un peu disparue, un manque d'ambition à Lorient et clairement un manque de réalisme et de percussion face à Brest lundi dernier où les Rémois ont été très séduisants dans le jeu, mais incapable de marquer. Reims vient de concéder deux défaites sans être indigent tout comme Reims avait enchaîné quatre victoires consécutives sans être toujours formidable. Il reste donc à trouver une équilibre et valider les deux facteurs consistant à être brillant dans le jeu mais aussi dans le résultat. Le match face à Sochaux sera peut-être un premier révélateur.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE. Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Samuel BOUHOURS (adducteur), Nicolas LEMAITRE (coude), Virgile PIECHOCKI (ischio), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Grégory BERTHIER (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Antoine DEVAUX (choix), Marvin MARTIN (repos), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

