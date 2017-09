Ligue 2 (J7) | Le Stade de Reims espère retrouver le podium à Sochaux

Battus deux fois lors des deux dernières rencontres de championnat alors qu'il avait la possibilité de prendre la tête du championnat, le Stade de Reims se rend cet après-midi à Sochaux dans l'optique de casser la spirale négative et rester dans le sillon de Lorient. Coup d'envoi à 15h...

Suivez la rencontre entre Sochaux et le Stade de Reims en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne Ardenne et via nos réseaux sociaux :