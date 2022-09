Ligue 2 (J7) : le Stade Lavallois espère ne pas rentrer bredouille de son déplacement à Sochaux

On savait que tout ne serait pas rose ni facile durant cette saison de Ligue 2 en tant que promu. Et pour la première depuis l'entame du championnat, les footballeurs du Stade Lavallois traversent un moment difficile. "On est dans une petite tempête" a glissé le président lavallois, Laurent Lairy, "le ciel est gris". Le patron des Tango fait référence à cette série en cours de trois matches sans victoire.

Pour ce troisième match en sept jours, le Stade Lavallois s'attaque à un nouveau gros morceau. Les Sochaliens, barragistes l'an dernier pour l'accession en Ligue 1 , sont sur une belle série de trois succès consécutifs. Le FCSM possède trois points d'avance sur Laval au classement de Ligue 2.

Un gros gros test

L'entraîneur Olivier Frapolli se méfie de cette équipe sochalienne : "on va jouer l'un des prétendants à l'accession. C'est une grosse écurie. Ils ont, logiquement, des résultats à la hauteur de leurs espérances et de leurs ambitions. On sait que, comme le match du Havre, ce sera une bataille dans tous les domaines. Il faudra être très compétitifs. Sochaux, c'est un autre football. Il y a plus de verticalité. Ils ont des joueurs très incisifs offensivement. Cela fait partie de ce qui se fait de mieux dans la division. C'est un gros gros test pour nous. Mais tout est jouable au coup d'envoi."

Et après les deux derniers matches, le technicien lavallois a tiré quelques enseignements : "on a des progrès à faire sur nos récupérations médianes hautes. Car on est systématiquement dans la précipitation. En réalité, quand je revois les matches avec du recul, je constate que c'est presque fougueux. On est emballé, on répond au premier appel. Nous n'arrivons pas à ancrer notre jeu suffisamment longtemps chez l'adversaire et donc, cette débauche d'énergie, forcément, à un moment, vous la payez."

Avec Goncalves mais sans Gonçalves

Pour ce déplacement dans le Doubs, l'entraîneur doit se passer du latéral droit, Anthony Gonçalves, testé positif au Covid-19 ce jeudi. Il est remplacé par Kevin Perrot qui devait jouer avec la réserve lavalloise en National 3 ce samedi. Le défenseur Yasser Baldé effectue son retour dans l'équipe tandis que l'attaquant Steven N'Simba sort du groupe. Quant au défenseur central, Bryan Goncalves, il est bien du déplacement et aura peut-être l'occasion de disputer ses premières minutes en Ligue 2 ce vendredi soir.

Le groupe lavallois pour le déplacement à Sochaux. - Stade Lavallois

Le coup d'envoi du match Sochaux / Stade Lavallois sera donné à 20h45 au stade Bonal. La soirée foot débute à 20h30 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur accompagné de Gildas Menguy et Ulrich Le Pen aux commentaires.