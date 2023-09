Ligue 2 (J7) : leader, le Stade Lavallois affronte Guingamp pour tenter de battre un record

Depuis le week-end dernier, le Stade Lavallois occupe la tête du championnat de Ligue 2. Pour le compte de la 7e journée de Ligue 2, les footballeurs mayennais accueillent l'En Avant Guingamp (4e). Deux équipes qui viennent de battre une équipe corse sur le score de 3 à 0 (Laval à Bastia et Guingamp contre Ajaccio).

Cette rencontre constitue un double enjeux pour les Lavallois : conserver la première place du championnat et tenter de remporter un huitième succès consécutif à domicile. Ce serait tout simplement un record dans l'histoire du club mayennais. Depuis cinq mois, depuis le 22 avril 2023, les Lavallois ont tout gagné à Le Basser, devenu une véritable citadelle imprenable. L'attaquant Remy Labeau-Lascary : "on peut battre un record si on bat Guingamp samedi donc cela nous motive. Nous sommes dans un bon état d'esprit, nous avons fait une bonne semaine d'entraînement. On va tout donner pour arracher la victoire."

Face à la meilleure attaque du championnat

Battre un record, rester leader, de beaux objectifs confirme l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli : "il y a toujours cette volonté de rendre nos supporters fiers et d'être performants à domicile donc cela fait plein de challenges. Je préfère préparer les matches dans ces conditions là que dans d'autres circonstances."

Les Lavallois premiers de L2, c'est un nouveau statut à assumer prévient le défenseur Amin Cherni : "les adversaires nous attendent mais c'est surtout à nous de ne pas s'enflammer et de continuer dans cette voie là." Face à Laval, il y aura une équipe de Guingamp, joueuse et qui possède la meilleure attaque du championnat (12 buts).

Le coup d'envoi du match Stade Lavallois / En Avant Guingamp sera donné à 19 heures au stade Francis-Le Basser qui sera plein, une nouvelle fois, pour cette belle affiche.

>> Suivez cette rencontre sur France Bleu Mayenne dès 18h45 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.