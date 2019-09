Ligue 2 (J7) : Sochaux veut tirer le gros lot contre Valenciennes

Sochaux, France

Malheur ou bonheur ? Les superstitieux sont toujours divisés sur la portée d'un vendredi 13. Avant la venue de Valenciennes ce vendredi 13 septembre 2019 au stade Bonal pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2, les supporteurs du FC Sochaux-Montbéliard ont certainement choisi leur camp. La chance va forcément tourner en faveur du FCSM, 10ème, invaincu à domicile, pour venir à bout de Nordistes, étonnants 3èmes, et sur une série de 4 victoires d'affilée. Un peu de chance mais aussi et surtout la capacité à livrer un match abouti des hommes d'Omar Daf, cela semble indispensable pour prendre le meilleur sur l'une des équipes en forme de ce championnat.

Valenciennes, d'une défense en carton à une défense de fer

Les Nordistes, entraînés par Hervé Guégan depuis cette saison (que les dirigeants de Baskonia avaient en tête pour remplacer José Manuel Aira avant que M. Li ne désigne Omar Daf) réalisent un excellent début de saison . Hormis leur défaite inaugurale à Chambly (1-0), les Valenciennois carburent depuis au super. Valenciennes est 3ème et en est à 4 victoires de rang (Le Mans, Rodez, Guingamp et Clermont).

Mais surtout la véritable métamorphose de cette équipe c'est sa solidité défensive. Avec 3 buts seulement encaissés (seul Chambly fait mieux avec un exceptionnel 0 but concédé en 6 rencontres pour le promu picard), Valenciennes a trouvé le remède à son principal défaut de la saison passée avec 61 buts pris et le bonnet d'âne des défenses de Ligue 2.

"Hâte de renouer avec la compétition" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Du côté de Sochaux, on est donc prévenus. On sait qu'il faudra certainement reproduire la performance de Nancy "notre match référence" selon Omar Daf. L'entraîneur du FCSM qui se dit, comme ses joueurs "impatient de reprendre le championnat. _Ça démange. On a envie de retrouver la compétition même si cette trêve nous a fait beaucoup de bien pour se régénérer et remettre certains joueurs à niveau physiquement_, certains ont joué en N3 avec la réserve (Sloan Privat a même marqué) et ont donné satisfaction. Il faut se remettre en question, et remettre le curseur de performance encore plus haut".

Omar Daf / coach du FCSM "On a un nouveau bloc de 4 matches avant une nouvelle trêve (dont 3 à Bonal). On sait qu'il y a des périodes dans une saison où il faut basculer du bon côté. On va en faire en sorte de bien négocier ces matches à venir pour pouvoir être classé dans le TOP 10 et travailler avec beaucoup plus de sérénité

"Pas superstitieux du tout ! On compte sur notre public surtout" - Pape Abdou Paye, défenseur sochalien

Et jouer un vendredi 13 alors ? Ça porte bonheur ou malheur ? "Je ne suis pas du tout superstitieux. J'ai même joué avec le maillot 13 avant. Donc moi ça ne me fait rien. Et même dans le vestiaire, on n'en parle même pas, ça ne nous touche pas" explique avec un grand sourire, Pape Abdou Paye, le nouvel arrière droit du FCSM, arrivée de Nancy cet été.

Inutile donc de s'en remettre à un éventuel signe du destin. De toutes façons, depuis le début de saison, Sochaux maîtrise le sien à Bonal en étant invaincu et en ayant concédé aucun but, et "avec un public vraiment super, ça nous booste" commente Pape Abdou Paye. On attend plus de 7 mille spectateurs contre Valenciennes, tous prêts à chavirer, en ce vendredi 13, .. de bonheur !!

Notez que le club étudie les solutions pour fluidifier les entrées du public au stade Bonal, et réduire ainsi le temps de file d'attente pour les palpations de sécurité. Ces vérifications avaient occasionné le mécontentement de certains spectateurs (surtout aux entrées Nord-Est et Sud-Ouest), privés de début de match lors de la dernière rencontre à Bonal contre Nancy le 23 août dernier.