Ligue 2 (J7) : Sochaux frustré par son match nul contre Valenciennes (0-0)

Sochaux, France

Pas de 3ème victoire d'affilée à Bonal pour Sochaux. Le FCSM n'a pu faire mieux que match nul 0 partout ce vendredi soir face à Valenciennes lors de la 7ème journée de Ligue 2. Et pourtant, il y avait comme on dit "de la place" pour mieux faire. Et l'emporter tout simplement. Les jaune et bleu ont dominé l'ensemble du match en se créant de nombreuses occasions de but, sans marquer malheureusement. Qu'un seul point au final, c'est déjà ça contre des Nordistes, nouveaux 2èmes de la Ligue 2. Sochaux reste certes invaincu à Bonal et n'y a toujours pas pris de buts mais recule à la 11ème place au classement.

"On méritait de gagner ce match" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Le résultat est quand même frustrant pour Omar Daf, l'entraîneur sochalien "Vu la physionomie du match, le nombre de situations que l'on s'est créées, on peut avoir des regrets. On a dû tirer une bonne quinzaine de fois au but, même si on ne cadre pas à chaque fois, on aurait largement mérité de gagner. Si Sané met ses deux têtes au fond, on l'emporte, pas de discussion possible là-dessus. Il y a le jeune Sitti aussi en fin de match qui peut marquer. Si on a une meilleure maîtrise dans les 30 derniers mètres, on gagne !"

Le coach du FCSM poursuit "Le contenu de notre match est intéressant, on est sur la bonne voie, c'était quand même Valenciennes en face, le nouveau 2ème du classement. Si on on parvient à reproduire de telles prestations, on peut nourrir des ambitions dans ce championnat" conclut le technicien sochalien.

"Une équipe typique de Ligue 2" - Olivier Guégan, coach de Valenciennes à propos de Sochaux

Les 6 627 spectateurs de Bonal ont assisté à un match comme la Ligue 2 en raffole, avec des défenses en place, et des attaques pas assez inspirées. "Sochaux, c'est costaud" affirme pourtant Olivier Guégan, l'entraîneur valenciennois en conférence de presse après le match. "C'est une équipe typique de Ligue 2, dure à bouger, hermétique derrière. Peu d'équipes viendront prendre des points ici" glisse le coach nordiste. Sochaux est effectivement très solide en défense. Il est invaincu à Bonal où il n'a toujours pas pris de buts, aucune équipe ne fait mieux cette saison à domicile. Le FCSM sait défendre, il doit aussi savoir marquer. Dommage donc d'avoir autant gâché face aux Nordistes. C'est peut-être la saison ..mais hors de question, vendredi prochain, de nouveau à Bonal, de vendanger encore contre Guingamp.

Sofiane Diop à Sochaux, ça coince

Par ailleurs, le prêt de Sofiane Diop au FCSM est pour l'heure bloqué. Son club, Monaco et Sochaux sont d'accord mais visiblement le jeune milieu de terrain offensif de 19 ans se ferait désirer. Certains de ses conseillers chercheraient à le transférer dans un autre club. Le FCSM reste néanmoins confiant pour convaincre le joueur à rejoindre le Doubs à en croire Omar Daf.