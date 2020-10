Ligue 2 (J7) - Tout ce qu'il faut savoir sur Guingamp-AJA

Sakhi absent du groupe, choix du coach

C'est LA grosse surprise du groupe concocté par Jean-Marc Furlan avant le déplacement à Guingamp : la mise à l'écart surprise du co-meilleur passeur de Ligue 2, Hamza Sakhi (3 passes décisives), sur "choix du coach". Un choix qui interroge, d'autant que 7 joueurs pouvant évoluer dans la défense à 4 de l'entraîneur icaunais ont été convoqués pour la rencontre (Arcus, Bernard, Boto, Coeff, Jubal, Lloris qui fait son retour et Souprayen).

Surtout que le milieu de terrain franco-marocain, que l'on a pu voir un peu bougon sur le terrain lors des dernières rencontres malgré de bonnes copies, est titulaire depuis le début de la saison. L'un des plus actifs sur le terrain, de ceux qui amènent le plus le danger avec un volume de jeu assez conséquent. C'est aussi celui qui court le plus de l'équipe avec 12,50 km en moyenne par match.

Alors, méforme à l'entraînement ? Envie de préserver le joueur dans une semaine à deux matches avec la réception de Chambly qui se profile samedi ? Ou tout simplement envie de tester un nouveau système, comme l'entraîneur l'a évoqué en conférence de presse, mais sans Sakhi ? Quoi qu'il en soit, l'AJA va devoir se trouver un autre esturgeon capable de fournir en caviar face aux Bretons...

Envie de débuter une série...

Enchaîner sur une seconde victoire en championnat : l'AJA n'a jamais réussi à le faire cette saison. Une équipe auxerroise à réaction, et qui a toujours su se remobiliser après la défaite : victoire 2-1 à Châteauroux après le revers inaugural contre Sochaux (0-2), succès dans le derby à l'Abbé-Deschamps face à Troyes (2-1) pour répondre à la défaite à domicile contre Clermont (0-1), feu d'artifice à la maison face à l'AC Ajaccio (5-1) pour oublier la désillusion à Toulouse (1-3). Le yo-yo permanent.

Mais cette fois, il va falloir enfin entamer une série à 3 points, pour enfin surfer sur du positif et gonfler en confiance ! Surtout que la dernière fois que l'AJA a enchaîné deux victoires de suite, c'était début 2020 pour le début de la phase retour de la saison dernière, au Mans (1-0, 20e journée) et à domicile contre Sochaux (2-1, 21e journée). D'autant que le programme à venir s'annonce costaud : outre ce déplacement à Guingamp, l'AJA recevra Chambly, se déplacera à Rodez, accueillera Amiens, ira au Paris FC...

"Quand t'es coach, si tu veux construire un projet, il y a des valeurs références. Et la première, c'est la série de victoire, explique l'entraîneur Jean-Marc Furlan. Comme je le dis à mes joueurs : quand tu es capable d'enchaîner une série, ton équipe saura faire le reste. Je l'ai déjà vécu de très nombreuses fois."

...Et d'enfin arrêter de prendre des buts !

C'est bien simple, depuis le début de saison de cette Ligue 2 version 2020/2021, l'AJA n'a jamais gardé sa cage inviolée. Et ce malgré les prestations souvent abouties de Léon dans la cage, Jubal en charnière ou encore Arcus sur le côté droit (on rajoutera aussi Lloris dans l'axe, ainsi que Touré et Coeff en milieux défensifs).

Il faut dire que les Icaunais ont encaissé au moins un but lors de leurs 9 derniers matches de championnat, soit 14 pions au total. C'est tout simplement la plus longue série (tiens tiens) en cours au sein de l'antichambre de l'élite. La plus longue aussi depuis la période mars-août 2018 en L2.

Et quand l'AJA craque, c'est souvent dans les 45 dernières minutes : sur les 9 buts encaissés par les hommes de Jean-Marc Furlan cette saison en championnat, 7 l'ont été en seconde période. Voilà une "data" que l'entraîneur icaunais, qui en est fan (et nous aussi) doit bien avoir en tête. Et qu'il va falloir régler au plus vite sous peine de continuer à faire les montagnes russes...

Guingamp, ton univers impitoyable

Même pas 7 journées de Ligue 2 disputées que les signes d'instabilité dans ce début saison guingampais se comptent à la pelle : l'entraîneur Sylvain Didot remercié au bout de 2 matches après moins d'un an en poste et remplacé par Mecha Bazdarevic, le président Bertrand Desplat démissionnaire dans la foulée et à qui le vice-président Fred Le Grand a succédé, le départ de Xavier Gravelaine de son job de directeur du football, la vraie-fausse arrivée de l'ancien coach Jocelyn-Gourvennec sur le banc, 2 victoires pour 3 défaites et 1 nul, une des plus mauvaises attaques (5 buts)...

Et à tout ça s'ajoute l'absence du maître à jouer de l'EAG, Youssouf M'Changama (2 passes décivisves), positif au Covid-19. Une sacrée poisse pour une équipe profondément remaniée avec une bonne dizaine d'arrivées pour autant de départs.

Mais attention à l'eau qui dort. L'En Avant dispose de nombreux joueurs de qualité et d'expérience dans le groupe convoqué ce soir (Sorbon, Rebocho, N'Gbakoto, Rodelin, Pelé, Romao, Robail) pour inquiéter l'AJA. D'autant que Guingamp n’a perdu qu’un seul de ses 4 matches de Ligue 2 face à Auxerre (2 victoires, 1 nul). Et que le nouveau coach breton Mecha Bazdarevic a gagné ses 3 matches en tant qu’entraîneur face à Auxerre (7 buts marqués, 0 encaissé), à chaque fois sur le banc du Paris FC. Mais puisque toutes les séries ont une fin...