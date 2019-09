Ligue 2 (J8) : En Avant Sochaux contre Guingamp !

Sochaux, France

Le FC Sochaux-Montbéliard veut remettre les gaz ! Tenu en échec la semaine passée à Bonal par Valenciennes (0-0), le calendrier offre aux jaune et bleu une chance de repartir de l'avant à domicile face à Guingamp. C'est l'affiche proposée ce vendredi 20 septembre dans l'enceinte sochalienne à l'occasion de la 8ème journée de championnat. Les Francs-comtois, 12èmes, devancent seulement les Bretons à la différence de buts.

Pour ce duel, Omar Daf espère que son équipe va rester intraitable à la maison, Sochaux est la seule formation à ne pas avoir concédé de but à domicile. Mais le technicien attend aussi et surtout que son attaque se dégrippe et trouve enfin le chemin des filets (2ème meilleure défense, mais 17ème attaque seulement).

Guingamp, de son côté, peine à se refaire à la Ligue 2 après sa descente au printemps dernier. En ce début de saison, le club costarmoricain n'a pour seul fait d'armes qu'une victoire sur le terrain du leader Lorient (1-0). Mais les Bretons sont en train de retrouver un niveau digne de ce nom "C'est une équipe taillée pour retrouver la Ligue 1. Ça va être un match très difficile" estime Omar Daf.

Sofiane Diop prêt à relever le défi sochalien

Le coach sochalien dit avoir préparé "une approche tactique différente de celle face à Valenciennes". Celle-ci inclut peut-être le nouveau venu au FCSM. Sofiane Diop est enfin sochalien. Le milieu de terrain prêté par Monaco n'est pas encore sûr d'être "qualifié" pour être sur la feuille de match de ce vendredi contre Guingamp. Mais le jeune homme, 19 ans à peine, semble en tous les cas, prêt à relever le défi.

Il a confié ses premières impressions en jaune et bleu lors du point presse d'avant match ce jeudi au stade Bonal. Extraits.

France Bleu Belfort-Montbéliard : Pourquoi votre arrivée à Sochaux a été retardée ?

Sofiane Diop : "C'est parce qu'il y a eu un temps de réflexion avec l'ensemble de mes proches. On s'est posé les bonnes questions. Je voulais être sûr à 100% que ma progression devait se poursuivre à Sochaux. J'ai été pleinement rassuré par les échanges que j'ai eus avec Omar Daf. Son discours a été très clair sur le projet sochalien, et ça m'a plu. Je suis très content d'être là. Je pense avoir fait le bon choix".

FBBM : Après avoir joué en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec Monaco, comment voyez-vous votre découverte de la Ligue 2 avec le FCSM ?

SD : La Ligue 2, ce n'est pas n'importe quel championnat, c'est un gros championnat. C'est vrai que j'ai eu ma chance au plus haut niveau, je veux y retourner mais cela passe par des grosses performances et je pense que la Ligue 2 est un bon endroit pour prouver ma valeur.

FBBM : Et Sochaux, c'est pour vous le bon endroit ? Ça change de Monaco ?

SD : Je dois avouer que je ne suis jamais venu à Bonal avant. Je ne connaissais pas Sochaux non plus, après on m'a donné quelques infos sur la ville et ses alentours. Je ne vais pas vous le cacher, c'est sûr que ça fait un changement. Le contexte de travail n'est pas le même, maintenant je pense que c'est un contexte où sportivemvent on peut vraiment s'épanouir ici. On a un très bon groupe, de qualité. Pour moi, je pense qu'on peut vraiment jouer les premiers rôles dans ce championnat.

C'est une force d'être sûr de soi - Sofiane Diop

FBBM : A 19 ans, vous affichez déjà une force mentale impressionnante (on pense à ce tir au but avec Monaco transformé en Panenka contre Rennes en coupe de la Ligue en janvier 2019). Comment l'expliquez-vous ?

SD : C'est une force d'être sûr de soir, de ne pas se poser de questions quand on joue. Je suis comme ça, après parfois ça peut être un handicap d'être confiant. Je dois encore travailler ce domaine. Mais je ne me mets pas de pression.

FBBM : Et si vous devez tirer le pénalty de "la gagne" contre Guingamp à la dernière seconde ? Vous y allez ?

SD : Oui bien sûr. Si je suis désigné pour tirer, j'aurais à coeur de m'en charger. D'ailleurs, vous savez, mon dernier match en professionnel c'etait contre Guingamp avec Monaco en coupe de la Ligue. Ça s'était mal passé. On avait été éliminés et j'avais raté mon tir au but.

