Ligue 2 (J8) : face à la lanterne rouge, le Stade Lavallois veut stopper l'hémorragie

Trois défaites consécutives, cela fait quatre ans que cela n'était plus arrivé au Stade Lavallois. Du coup, le discours des joueurs et du staff, c'est : "il faut stopper l'hémorragie". En début de saison, l'équipe mayennaise a surfé sur la dynamique de la saison dernière explique l'entraîneur Olivier Frapolli : "c'est logique que l'on se lance dans la bataille, un peu naïvement même si le mot est fort. Mais il y a cette fraîcheur et cette envie, à chaque fois, de marquer, de gagner. Sauf que l'on se rend compte qu'il y a des moments importants dans un match où il faut être un peu plus pragmatique. je pense que là-dessus, nous avons encore des efforts à faire et des progrès à faire."

Un passage à vide pour les footballeurs Tango. La dure vie d'un promu à l'échelon supérieur. Mais face à Pau, dernier de Ligue 2, l'équipe veut rebondir assure le défenseur Rémy Duterte : "on sait que l'on est sur une mauvaise série et nous avons hâte de remporter ce premier match à domicile contre une équipe qui est un adversaire direct pour le maintien. Nous sommes affectés par cette situation, c'est normal. On a pas vécu ça la saison dernière. Je suis pressé de disputer ce match contre Pau et de remporter la victoire."

Comme la semaine dernière à Sochaux, Olivier Frapolli pourrait bien réserver quelques surprises dans sa composition d'équipe.

Avec Gonçalves, Cros et Mouali

A part le troisième gardien Théo Châtelain, l'entraîneur Olivier Frapolli a fait appel à tous les joueurs disponibles. Y compris, le défenseur Hamza Mouali qui était censé être encore un peu juste pour figurer dans ce groupe. On note également la présence pour la première fois du défenseur central, Pierrick Cros. Mais un joueur de la liste ci-dessous ne figurera pas sur la feuille de match.

C'est un groupe de 19 joueurs qui est convoqué par Olivier Frapolli.

Le coup d'envoi du match Stade Lavallois / Pau FC est programmé à 19 heures au stade Francis Le Basser. Soirée foot à partir de 18h30 sur France Bleu Mayenne avec l'émission présentée par Franck Gauteur. Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen vous feront vivre cette rencontre.