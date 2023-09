Ligue 2 (J8) : face au Paris FC, le Stade Lavallois va faire tourner pour ne pas s'essouffler

Le Stade Lavallois est au cœur d'une semaine intense avec trois matches en huit jours dont ce déplacement à Troyes ce mardi 26 septembre pour affronter le Paris FC contraint de s'exiler hors de l'Ile de France pour disputer ses rencontres à "domicile". Après trois belles prestations contre Caen, Bastia et Guingamp, la fatigue commence à se faire sentir admet le milieu de terrain, Thibaut Vargas : "cela va être un peu dur, surtout que l'on a un long déplacement en car. Il faudra bien récupérer puisque après, nous aurons un match à la maison contre Valenciennes pour finir cette belle semaine. La fatigue sera présente mais je pense qu'il y a une sorte de challenge entre nous qui fait qu'on se doit de ne rien lâcher et de continuer à gagner."

Baudry et Gonçalves au repos

Certains joueurs ont besoin de souffler un peu pour rependre des forces. Pour ce match face au Paris FC (16e de Ligue 2), l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli va pouvoir faire tourner, et il a des possibilités : "on aborde cette semaine avec ces deux matches dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau des résultats mais aussi au niveau des joueurs que j'ai à ma disposition. J'ai connu des périodes où c'était beaucoup plus difficile et où se creusait un peu plus la tête. On se pose toujours des questions, mais j'ai un effectif qui est compétitif."

Quelques retouches a dit le coach. Les défenseurs Marvin Baudry et Anthony Gonçalves ne sont pas du voyage, ils ont été laissés au repos. Ils devraient être remplacés respectivement par Yasser Baldé (en défense centrale) et Thibaut Vargas (piston droit). Le milieu offensif Antonin Bobichon devrait certainement rejouer après sa longue absence. L'attaquant Jordan Tell ou le milieu de terrain Titouan Thomas pourraient avoir plus de temps de jeu. Toute l'équipe s'est entraînée une dernière fois sur place, lundi en fin de journée pour se rapprocher de l'horaire du match dont le coup d'envoi est fixé à 20h45.

>> Suivez cette rencontre Paris FC / Stade Lavallois sur France Bleu Mayenne dès 20h30 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.