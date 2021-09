Ligue 2 (J8) - Le DFCO reçoit Dunkerque, pour "enchaîner et confirmer"

"Enchaîner". Voilà le maître-mot pour le DFCO, une semaine après sa victoire contre Bastia (2-1). Samedi 18 septembre 2021, au moment de recevoir Dunkerque pour la 8e journée de Ligue 2, Dijon est 18e, la situation est donc urgente. Sur la pente ascendante depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Patrice Garande, les "Rouges" veulent à tout prix lancer une série pour regarder vers le haut du classement. Le coach dijonnais a rappelé pour l'occasion Coulibaly et Jacob. Deaux, Touré, Y. et B. Soumaré sont en revanche absents.

Avoir l'appétit de gagner

La victoire appelle la victoire, parait-il. "L'idée c'est de pouvoir enchaîner et confirmer", assène Patrice Garande. "Les victoires, ça donne confiance. Cette semaine, le fait d'avoir gagné a transformé les gens, précise-t-il. On doit être continuellement à la recherche de ça. Du plaisir qu'on a éprouvé en gagnant ce match, du bonheur qu'il y avait autour de nous. Chaque weekend, on doit être à la recherche de cette sensation". "On est encore dans une situation très critique", prévient de son côté l'attaquant Mickaël Le Bihan.

"Mika n'est pas dans sa forme optimale sur le plan physique", Garande sur Le Bihan Copier

Enchaîner deux victoires en championnat, une chose rare ces derniers temps à Dijon. Ce n'est jamais arrivé la saison dernière. La dernière fois qu'un début de série a eu lieu, c'était en Ligue 1, en septembre-octobre 2019 - victoire à Reims puis contre Strasbourg. Il est arrivé au DFCO par la suite d'enchaîner deux victoires entre Coupe et championnat, mais jamais en L1, dans une saison 2019/20 tronquée par la pandémie.

"La manière, on s'en fout un peu"

"On est dans situation où la manière, on s'en fout un peu, il faut avoir trois points absolument. Si on a la manière plus les trois points, c'est fabuleux". La phrase, signée Mickaël Le Bihan, a le mérite d'être claire, symbolisant l'urgence d'engranger des victoires. De son côté, Patrice Garande attend tout de même des progrès "au niveau du jeu et dans la maitrise du match". Plus de maîtrise, par exemple dans le domaine défensif, puisque le DFCO a toujours encaissé au moins un but depuis le début de la saison ? "L'efficacité n'est pas seulement offensive, prévient Garande. Ce n'est pas que l'affaire des défenseurs, c'est aussi une manière de défendre de manière générale, je veux que tout le monde participe à la récupération ou à la perte de balle".

Garande sur la charnière centrale Ecuele Manga - Congré : "Bruno peut être bien bien bien bien meilleur que ce qu'il a été" Copier

Composition possible

Le DFCO devrait évoluer avec un seul attaquant de pointe, Patrice Garande de trouvant pas que l'association Scheidler - Le Bihan soit complémentaire. Avec l'absence de Deaux, le milieu sera modifié.

Reynet - Fofana, BEM, Congré, Traoré - Ahlinvi, Pi - Rocchia, Benzia, Philippoteaux (ou Jacob) - Le Bihan

DFCO - Dunkerque, à suivre samedi 18 septembre en intégralité sur France Bleu Bourgogne. Avant-match dès 18h45, coup d'envoi à 19 heures !