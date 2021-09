Ligue 2 (J8) - "Tout va bien" au DFCO avant de recevoir Dunkerque

Le DFCO reçoit Dunkerque, samedi 18 septembre 2021, pour la 8e journée de Ligue 2. L'occasion d'enchaîner un deuxième succès de rang et de remonter au classement.

Le mauvais début de saison sera-t-il bientôt un lointain souvenir ? Une semaine après sa première victoire de la saison contre Bastia (2-1), le DFCO va tenter d'enchaîner un deuxième succès de rang face à Dunkerque, une nouvelle fois à domicile, samedi 18 septembre 2021 (19 heures). Une 8e journée de Ligue 2 qui oppose deux équipes mal classées : avant le match, Dijon est 18e, Dunkerque est 19e.

"Tout va bien !"

Aucun nouveau blessé n'est à déplorer au DFCO. "Tout va bien", se réjouit l'entraîneur Patrice Garande. Blessé de longue date, Jordan Marié est toujours absent. Jonathan Panzo est espéré en octobre, mais pas avant la trêve internationale. Le jeune Amir Arli, qui a repris avec la réserve le weekend dernier, ne jouera pas non plus avec les pros ce weekend.

Avec un effectif pléthorique, Patrice Garande va devoir faire des choix. Plusieurs joueurs ont évolué avec la réserve le weekend dernier. Ce devrait être de nouveau le cas cette semaine. "Il vaut mieux avoir trop de joueurs que pas assez. Quand un joueur est en réserve, il n'est pas exclu du groupe". Le coach était allé les voir jouer : "Si je n'y suis pas, il y aura toujours quelqu'un du staff".

Un seul attaquant de pointe

Le DFCO devrait évoluer samedi avec un seul attaquant de pointe. "L'association Le Bihan - Scheidler n'est pas complémentaire, elle fait déjouer l'équipe, on ne fait que balancer, on joue long devant", explique Garande. Un système à deux attaquants qui peut en revanche émerge en cours de match, alors que trois joueurs peuvent prendre la pointe : Scheidler, Le Bihan ou Dobre. "On est obligés de tous se surpasser. Celui qui a peur de la concurrence faut qu'il arrête le foot", explique de son côté Mickaël Le Bihan.