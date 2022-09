Ligue 2 (J8) - Xande Silva forfait pour DFCO - Sochaux

Le DFCO reçoit Sochaux, samedi 10 septembre 2022, pour la 8e journée de Ligue 2. Un match pour rebondir après deux défaites, et retrouver une bonne dynamique. Retrouvez les dernières infos avant ce match.

Sur une mauvaise pente avec deux défaites d'affilée, contre Annecy et Bastia, le DFCO reçoit Sochaux, samedi 10 septembre 2022 au Stade Gaston Gérard (coup d'envoi 19h). Une 8e journée de Ligue 2 déterminante pour rester dans le haut de tableau pour Dijon, 8e avec 11 points, face au FCSM, 3e avec 13 points.

Xande Silva blessé

On le craignait, l'attaquant Xande Silva est forfait et ne pourra pas affronter Sochaux. Il était sorti blessé, touché à la cuisse, à Bastia le weekend dernier. "Il est trop juste pour ce match-là", confirme l'entraîneur Omar Daf. Un coup dur, le portugais totalisation deux buts et deux passes décisives depuis le début du championnat.

Au rayon infirmerie, Zargo Touré (genou) poursuit sa rééducation. Roger Assalé et Walid Nassi sont sur la voie d'un retour, puisqu'ils ont repris l'entraînement avec le groupe cette semaine.

Quid d'Alex Dobre ?

Depuis le début de la saison, le deuxième meilleur buteur de l'année dernière, Alex Dobre, n'est toujours pas apparu dans le groupe. Annoncé comme partant, il est pourtant toujours au club, présent d'ailleurs sur la photo officielle publiée par le DFCO cette semaine.

On aurait pu croire que la situation était réglée. Pourtant, à entendre la réponse de son entraîneur Omar Daf en conférence de presse d'avant-match, lorsqu'on lui demande s'il va bientôt rejouer, elle apparaît un peu compliquée : "J'ai perdu beaucoup d'énergie et beaucoup de temps (à parler de ce dossier, NDLR). Le mercato est terminé. Il y a des dirigeants qui gèrent cet aspect-là, il faudra leur poser la question. Il y a des joueurs qui ont des situations à gérer avec la direction, donc je laisse la direction gérer ces dossiers". Il faudra sûrement attendre encore un peu - la clôture de tous les mercatos - pour revoir l'attaquant roumain dans le groupe, lui qui s'entraîne avec l'équipe première.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Christopher Rocchia (encore) suspendu

Omar Daf devra une nouvelle fois se passer des services de son latéral gauche Christopher Rocchia. Expulsé à Bastia, il a été sanctionné de deux matchs de suspension par la commission de discipline de la LFP, et ratera donc la réception de Sochaux et le déplacement à Bordeaux. Rocchia a déjà reçu deux cartons rouges cette saison, en six matchs joués.

Daniel Congré et Ousseynou Thioune, qui ont écopé d'un troisième carton jaune en moins de dix matchs, seront présents face à Sochaux mais ne pourront pas faire le déplacement en Gironde le weekend suivant. Mickaël Le Bihan, Jordan Marié et Cheick Traoré sont eux sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune contre Sochaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sochaux, équipe en forme

Après des débuts timorés, le FC Sochaux-Montbéliard, 3e, est en bonne forme. Les joueurs d'Olivier Guégan restent sur quatre victoires d'affilée au moment de se déplacer à Gaston Gérard.

Un match en forme de retrouvailles pour l'entraîneur Omar Daf, joueur puis entraîneur de Sochaux, arrivé à Dijon cet été. "C'est un match spécial, mais il faut se concentrer sur le jeu. Il ne faut pas aller sur l'extra sportif", indique l'entraîneur dijonnais en conférence de presse d'avant-match, dans la lignée de son interview dans 100% Sport en début de semaine.