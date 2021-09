Ligue 2 (J8) - Quevilly-Rouen-AJA : et si c'était enfin la bonne pour la passe de trois ?

L’AJA (3e) entame une semaine marathon dans son calendrier de Ligue 2, avec trois rencontres en à peine six jours. La première l’oppose ce samedi au promu Quevilly-Rouen (11e) au stade Robert-Diochon (19h, 8e j.). Avec l’occasion de signer un troisième succès de suite après ceux glanés à Nancy (4-1) et contre Niort à domicile (4-0). Une série qui se refuse aux Auxerrois depuis janvier 2019 sous l’ère Pablo Correa.

La septième tentative d’un trois sur trois pour Furlan

Une éternité quand on ambitionne la montée. Avec une moyenne de deux points par match en ce début de saison (14 unités en sept rencontres), la meilleure attaque (15 buts) et le co-meilleur buteur du championnat (Gaëtan Charbonnier, cinq pions), l’AJA aimerait forcément ajouter cette grosse cerise sur le gâteau pour poursuivre sur sa très belle dynamique et confirmer un peu plus son meilleur début de saison depuis la descente en 2012.

Ce trois à la suite, Jean-Marc Furlan court après depuis son arrivée dans l’Yonne. Après six tentatives qui ont échoué, la septième sera-t-elle la bonne ? "Il va me porter la poisse ! (rires) Oh, enfoiré… Quelle question ! Il a fallu qu’il la sorte !" s’amuse l’entraîneur, lancé sur le sujet en conférence de presse d’avant-match. Oui, cette série "fait partie de mes process, de mon projet", confirme le technicien. "Après, tu peux faire trois victoires et perdre trois fois derrière et là, je ne vois pas l’intérêt. Mais c’est vrai que faire une série comme ça, c’est une référence importante."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Même si faire deux victoires et un nul, et ainsi de suite, à la limite… C’est assez volatile. Mais pour y arriver, c’est un peu plus long, explique Jean-Marc Furlan. Je pense que ce qu’on vit, même si on n’a pas trois victoires de suite, c’est mieux que ce qu’on a connu depuis quelques années, non ? Ce qui veut dire qu’il y a une progression dans la construction de notre entreprise." On ne peut qu’acquiescer. Reste maintenant à davantage le matérialiser par un succès. Les Icaunais pourront en tout cas compter sur l’appui d’environ 300 Ultras Auxerre 90. Un déplacement XXL pour fêter leurs 30 ans en retard à cause de la crise sanitaire et du huis clos, avec plusieurs animations et tifos prévus pour l’occasion, avant de remettre ça, à domicile cette fois, contre Pau le 6 novembre prochain pour la 15e journée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le retour de ‘Dugigoal’, enfin !

Son dernier match remonte au 15 mai dernier, à Sochaux, lors de l’ultime journée où il avait inscrit ses 13e et 14e buts de la saison. Puis, une période de mercato pas simple à gérer pour au final une prolongation de deux saisons, un 35e anniversaire fêté en juillet, une blessure au dos qui l’a éloigné des terrains de très longues semaines, avant, enfin, son retour : Rémy Dugimont intègre pour la première fois le groupe icaunais pour le déplacement en Normandie ! De retour à l’entraînement il y a quelques jours après plusieurs séances de soins à Clairefontaine, l’avant-centre expérimenté, troisième meilleur buteur de L2 en activité (64 buts, derrière Gaëtan Charbonnier, 67) va retrouver une région qu’il connaît bien après un passage remarqué au FC Rouen (23 buts en National de 2011 à 2013).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Revenir dans les 18 après seulement une poignée de séances collectives ? Jean-Marc Furlan assume : "C’est un choix délicat. C’est vrai que si on se met à la place des jeunes, il peut y avoir un sentiment d’injustice, parce que Rémy a repris avec nous depuis huit jours. Mais compte-tenu de sa connaissance de la Ligue 2, du groupe et de sa capacité de claquer des buts, j’ai préféré le prendre." Et de poursuivre : "Certains n’ont pas beaucoup joué avec la N2 et ont peu de temps de jeu. J’ai donc choisi d’enlever des gars comme Nico Mercier ou ‘Momo’ (Ben Fredj), des attaquants, pour choisir Rémy. Après, tu peux t’asseoir et te dire : ‘Furlan, t’es un con, pourquoi tu ne mets pas les jeunes ?’ Surtout quand tu es à l’AJA. Mais ce qui m’importe, c’est son expérience du championnat, sa faculté à marquer et sa bonne connaissance du groupe et de ses partenaires depuis deux ans. C’est très important."

Un petit but de ‘Dugigoal’ pour célébrer son retour ? On ne demande que ça ! Reste à savoir dans quel système. Jean-Marc Furlan pourrait être tenté de revenir en 4-1-4-1 avec Hamza Sakhi de nouveau titulaire après avoir fait un petit tour sur le banc lors du dernier match et manqué l’avant-dernier alors qu’il était en instance de départ. Un système qui avait donné un petit coup de fouet à l’équipe en milieu de seconde période contre Niort et permis de "passer un palier". Même si, comme le dit le coach en citant son mentor André Menaut, "le sens du jeu précède le système du jeu". Réponse ce samedi soir.

Le stade Robert-Diochon et la bagarre Polomat-Barreto, un très mauvais souvenir pour l’AJA

Le dernier déplacement face à Quevilly-Rouen s'était soldé par une défaite 4-1, le 16 mars 2018. Un match qui rappelle de très mauvais souvenirs aux supporters auxerrois à cause d'un événement devenu tristement célèbre dans l'histoire du club. Ce vendredi soir un peu pluvieux, sur un terrain gras, on joue la 80e minute au stade Robert-Diochon. L'AJA dans le ventre mou du classement de Ligue 2 après 29 journée, est menée 3-1. Le ballon est dans les pieds normands quand soudain, le jeu s'arrête. Plus qu'une bousculade, ce sont des coups échangés entre le défenseur Pierre-Yves Polomat et le milieu Mickaël Barreto.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Coup de tête du premier pour une réplique du poing du second, avant d'être séparés par des joueurs et le coach de l’époque, Pablo Correa, puis expulsés. Une bagarre en plein match qui fera le tour des réseaux sociaux. Et un sentiment profond de honte. "Une image déplorable" de l'AJA dira le président d'alors, Francis Graille. Au final, Polomat sera renvoyé à Saint-Étienne qui l'avait prêté, et Barreto mis à pied deux semaines. De cet épisode funeste contre Quevilly-Rouen, il ne reste que trois joueurs dans l'effectif actuel : Carlens Arcus, Birama Touré et Hamza Sakhi. C'était il y a trois ans et demi, une autre époque.

Pour chasser ce mauvais souvenir, il faudra tenter de rendre la monnaie de leur pièce aux Normands, emmenés par un fin tacticien, Bruno Irlès, deux montées consécutives de National en Ligue 2 à son actif avec Pau et donc QRM. Un coach qui a annoncé la couleur avant la rencontre : "Quoi de mieux que de jouer contre Auxerre pour tester notre défense ? C'est la meilleure attaque de Ligue 2. On tombe contre une grosse cylindrée, qui en plus est dans une bonne dynamique. Mais des problèmes, on leur en posera, ils le savent."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le papier, les deux équipes sont opposées au niveau du style : meilleure moyenne de possession de balle du championnat pour l’AJA (59,4%) mais plus mauvaise pour QRM (38,6%), plus grand nombre de passes effectuées en moyenne par match en L2 côté icaunais (538) mais plus petit pour les Normands (295). Aux Auxerrois de ne pas se faire piéger et de profiter de deux absences importantes sur blessure chez les Normands, celles des titulaires Romain Padovani en défense et Duckens Nazon (trois buts) en attaque.