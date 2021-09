Ligue 2 (J8) - Réveillée à 10 contre 11, l’AJA cale à Quevilly-Rouen (0-0) et quitte le podium

La série de trois victoires en championnat attendra encore. Elle peut, ça fait depuis janvier 2019 qu’elle se refuse à l’AJA et à Jean-Marc Furlan qui échouait pour la septième fois cette fameuse passe de trois. En concédant le nul chez le promu Quevilly-Rouen ce samedi (0-0, 8e j. L2), les Auxerrois descendent du podium. Dominateurs dans la possession de balle, ils ont eu toutes les peines du monde à se procurer des occasions franches en Normandie, jusqu’à l’expulsion vraiment sévère de leur capitaine Birama Touré (57e). Une rencontre à paradoxes.

Première période poussive pour l'AJA

Alignée dans son habituel 4-1-4-1 avec le retour d’Hamza Sakhi en tant que titulaire depuis l’épisode mercato le concernant, et avec Alexandre Coeff préféré à Carlens Arcus sur le côté droit de la défense, l’AJA a rapidement confirmé la physionomie de match à laquelle on s’attendait : à elle la possession, à Quevilly-Rouen les contres. Une domination qui s’est vite révélée stérile au cours d’une première période hachée au niveau du rythme. Parfois coupée en deux avec une circulation en U entre défenseurs et des offensifs se marchant un peu sur les pieds, préférant les ballons aériens souvent hasardeux plutôt que le jeu au sol et délaissant l’axe pour privilégier les côtés sans succès, l’équipe de Jean-Marc Furlan a tenté de surprendre l’adversaire en 4-4-2 sur certaines phases avec Gaëtan Perrin au soutien de Gaëtan Charbonnier. Mais, la faute à pas mal d'imprécisions, a toujours peiné à contourner QRM.

Un bloc compact côté Quevilly-Rouen, physique et bien en place, tantôt médian, tantôt bas, quasiment en marquage individuel. 11e avant la rencontre, les Normands ont été peu dangereux lors des 45 premières minutes, certes. Mais ils ont fait courir les Auxerrois sur pas mal de transitions qui, si elles avaient été mieux jouées, auraient pu s’avérer fatales. Quelques incursions ont d’ailleurs procuré certaines frayeurs, heureusement annihilées par la défense icaunaise et par un Donovan Léon très précieux en dehors de sa surface pour anticiper les ballons en profondeur. Au final, un premier acte se concluant par 74% de possession pour l’AJA, quasiment le triple de passes effectuées (340 contre 119), mais aucun tir cadré ! Un peu tristounet pour les 300 Ultras venus célébrer leur 30e anniversaire en retard, et qui ont une fois de plus donné de la voix pour encourager les Ajaïstes.

L'expulsion sévère de Touré, le tournant du match

Il faudra attendre le retour des vestiaires et la 49e minute pour apercevoir la première tentative icaunaise digne de ce nom, avec cette frappe aux 25 mètres de Sakhi avec rebond, détournée par Nicolas Lemaître. Puis, le tournant du match à la 57e. Un duel entre Birama Touré et le milieu normand Gustavo Sangaré. Le capitaine icaunais s’impose physiquement pour écarter son adversaire et laisse traîner le bras, et le coude. Le joueur de QRM s’effondre et à la vue du ralenti, il semble y avoir faute, mais de là à affirmer l’intentionnalité du geste et à sortir le rouge… Un pas que franchit Olivier Thual, l’arbitre de la rencontre, qui expulse ‘Bibi’ et laisse les Icaunais à 10 contre 11.

Une infériorité numérique qui va laisser énormément d’espaces sur le terrain, aérer et rythmer la rencontre, avec des ballons de K.O. des deux côtés. Se sentant injustement sanctionnés, les Auxerrois vont avoir un sacré sursaut d’orgueil et, plutôt que de fermer boutique, vont continuer d’attaquer en 4-4-1 avec Aly Ndom nouvel entrant à la place de Gaëtan Perrin. En face, le coach Bruno Irlès décide de passer en 3-4-3 pour jouer la gagne. Et c’est parti pour 30 minutes un peu folles, avec une AJA bien plus tranchante autant techniquement que physiquement.

D’abord, c’est Sakhi puis Gauthier Hein qui voient leurs frappes contrées (67e). Puis, Charbonnier, sur un long ballon en profondeur depuis son camp de Sakhi, mais sa demi-volée est détournée par le portier adverse (76e). Malgré plusieurs interventions de qualité d’Alexandre Coeff (76e) et Jubal (78e), Quevilly-Rouen aura deux balles de matches par l’intermédiaire de deux entrants. Mais ni Bohui Zabou, sur une ogive du droit presqu’à bout portant en angle fermé (85e), ni Yassine Bahassa, sur une frappe enlevée par Léon (89e), ne convertissent. La dernière mèche reviendra à ‘Charbo’, dont la tentative sera déviée par dernier rempart normand (90e+1). Et au final, malgré la rentrée de Rémy Dugimont en fin de match pour ses premières minutes de la saison, un 0-0 avec quelques regrets face à un adversaire à la portée des Icaunais. Malgré un nouveau clean-sheet et une solidité défensive qui se confirme (cinq but sur les huit premiers matches, ce qui n'est plus arrivé depuis la saison 2002/2003 !), il faudra vite reprendre la marche en avant. Et ça tombe bien : le prochain match, c’est déjà mardi à l’Abbé-Deschamps face à Rodez (20h, 9e j. L2).

