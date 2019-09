Ligue 2 (J8) : Sochaux s'impose avec brio contre Guingamp

Grâce à un doublé d'Abdoulaye Sané et un but de Thomas Touré, Sochaux bat ce vendredi soir à Bonal une équipe de Guingamp, plombée par ses erreurs individuelles en défense. Le FCSM signe un 3ème succès à domicile amplement mérité, et remonte à la 8ème place provisoire de la Ligue 2.

Quel match, quelle performance du FC Sochaux-Montbéliard ce vendredi soir au stade Bonal ! Il y avait eu le coup d'éclat contre Nancy fin août, mais le FCSM remet ça face à Guingamp pour la 8ème journée de Ligue 2. Et avec la manière s'il vous plaît ! Les jaune et bleu terrassent une bien faible équipe bretonne en s'imposant 3 buts à 1. Les Sochaliens profitent surtout des bourdes des Costarmoricains en défense, un calvaire symbolisé notamment par Félix Eboa Eboa, expulsé pour parachever son cauchemar en fin de match.

Des cadeaux guingampais, un doublé pour Sané

A la demi-heure de jeu, en 4 minutes seulement, Abdoulaye Sané met Guingamp à terre en remportant son face à face avec le gardien guingampais, profitant d'une bévue défensive bretonne. L'attaquant sénégalais double la mise dans la foulée sur pénalty après une main de l'infortuné Eboa Eboa. Le but de Yannick Gomis, d'une déviation de la tête sur coup franc juste avant la pause, ne fait pas douter les Sochaliens. Le FCSM reprend le large en seconde période avec le premier but (très belle frappe enroulée du droit) en jaune et bleu de Thomas Touré. Le public de Bonal jubile et n'en veut même pas à Sané quand le buteur sochalien rate son 2ème pénalty et du coup un triplé.

Encore une belle communion entre joueurs et supporteurs © Radio France - Hervé Blanchard

Un succès incontestable

Sochaux mérite amplement son succès, son 3ème de la saison à Bonal où il est toujours invaincu. Même si Guingamp l'a bien aidé avec ses errances défensives, la victoire du FCSM est indiscutable pour son coach, Omar Daf "On a vu une équipe disciplinée, rigoureuse, qui joue vers l'avant et qui a respecté tout ce qu'on avait travaillé cette semaine à l'entraînement. Je pense qu'on les a poussés à la faute. Quand on cadre 7 frappes, qu'on ne concède qu'une occasion dans le match, ça veut dire que c'est un match abouti".

Omar Daf, entraîneur du FCSM - "Je pense que les joueurs ont montré de très belles choses, une bonne image du club, une bonne image d'eux-mêmes. Je pense que c'est une victoire qu'on est allée chercher avec beaucoup d'envie et beaucoup de coeur"

"Ici à Sochaux, les supporteurs sont top" - Jérémy Livolant, attaquant du FCSM

Soirée de rêve donc pour tous les Sochaliens et pleine d'émotions même pour l'attaquant Jérémy Livolant. Intenable sur le front de l'attaque, le natif de Morlaix, prêté justement par son club formateur de Guingamp, savoure ce succès sans modération. Sorti sous une standing ovation que le Breton n'est pas près d'oublier "Franchement, les supporteurs ici sont incroyables. J'ai joué dans des clubs mais là c'est vrai que c'est le premier public où je ressens vraiment quelque chose quand je sors. C'est une grosse émotion, vraiment. Y'a rien à dire, les supporteurs sont au top ici". Voilà une belle déclaration d'amour.

Au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard, Jérémy Livolant s'est dit très ému par la standing ovation du public de Bonal à sa sortie © Radio France - Adeline Divoux

Sochaux et son public sont en train de vivre une belle idylle. Pour l'heure, Sochaux est ce matin 8ème de la Ligue 2. Et avant de viser plus haut, cela suffit déjà largement au bonheur de ses supporteurs