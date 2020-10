Ligue 2 (J8) - Solide, l'AJA corrige Chambly (4-0) grâce au premier triplé de Le Bihan

Soirée parfaite pour l'AJA ce samedi : victoire 4-0 contre Chambly, triplé de Le Bihan, aucun but encaissé pour la première fois de la saison, et la première partie de tableau retrouvée pour cette 8e journée de Ligue 2 à l'Abbé-Deschamps.

Quelle réaction ! Encore une, dans ce début de saison en montagnes russes où les victoires suivent les défaites et ainsi de suite, mais on prend quand même : 13e au coup d'envoi, l'AJA a étrillé le 18e et désormais dernier, Chambly, sur le score sans appel de 4-0 pour la 8e journée de Ligue 2 à l'Abbé-Deschamps.

Du coup, les Icaunais rééquilibrent leur bilan comptable, avec cette 4e victoire pour 4 défaites. Et le tout sans encaisser de but, une première cette saison. De là-haut, Bruno Martini, le légendaire gardien de but de l'AJA et de l'équipe de France, disparu à 58 ans mardi et à qui on rendait hommage ce soir, pouvait être heureux.

Triplé de Le Bihan, doublé de caviar de Sakhi

Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps, grâce à un doublé de Mickaël Le Bihan et un but de Rémi Dugimont. Ce même Le Bihan trouvera la mire en seconde période pour signer le premier triplé de sa carrière, à 30 ans passés. De quoi l'installer en tête du classement des buteurs de Ligue 2, avec 7 pions en 7 matches.

Une équipe de l'AJA qui compte également parmi ses rangs le meilleur passeur du championnat, avec Hamza Sakhi, auteur de deux offrandes contre Chambly, pour culminer à 5 passes décisives cette saison.

Désormais 9e de L2, les Icaunais vont devoir enchaîner, enfin, une série, samedi prochain à Rodez (19h, 9e journée). Eux qui n'ont pas connu 2 victoires de suite depuis janvier 2020 seraient bien inspirés d'afficher le même état d'esprit et la même efficacité, histoire d'arrêter le courant alternatif et de passer définitivement la seconde.