Ligue 2 (J9) - AJA-Rodez : poser des problèmes aux blocs bas et bien faire tourner, le défi

L'AJA qui veut retrouver la solution face aux équipes défensives et la forme de ses meneurs de jeu, la tentation du turnover, un Zidane à l'Abbé-Deschamps : tout savoir sur AJA-Rodez (9e j. L2) ce mardi à 20h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Pas de temps à perdre pour l’AJA. Trois jours après un nul décevant par le résultat à Quevilly-Rouen (0-0) mais encourageant quand on pense à l’infériorité numérique subie durant la dernière demi-heure, les Auxerrois (4e) ont l’occasion de se rattraper dès ce mardi face à Rodez (8e) à l’Abbé-Deschamps (20h, 9e j. L2). Un calendrier serré, puisqu’un déplacement à Sochaux (3e) est prévu vendredi.

Sakhi et Autret, la clé pour percer à nouveau les équipes défensives ?

Mais avant de penser à Bonal, les Icaunais vont à nouveau se frotter, après QRM, à une équipe pas forcément réputée pour son jeu chatoyant mais plutôt pour sa grosse solidité défensive. Le genre de formation qui embête bien les Icaunais. 0-0 contre Ajaccio, 1-1 au Paris FC, défaite 2-1 face à Guingamp, et donc nul 0-0 en Normandie : malgré la meilleure possession du championnat (60,8%) et le plus grand nombre de passes effectuées (548 par matches en moyenne), l’AJA aurait-elle du mal face aux blocs bas qui n’attendent qu’un contre assassin pour punir ? On peut aussi ajouter, dans une moindre mesure, le succès 4-0 contre Niort, qui s’est dessiné dans les derniers instants de la rencontre. "Si tu es capable, dans ton projet, à force de travail, d’avoir une très grosse possession, de mettre l’adversaire dans ses 30 mètres et de gagner, alors tu es intouchable. Mais c’est le plus compliqué et à l’heure actuelle, c’est là où l’on bloque un petit peu", concédait l’entraîneur Jean-Marc Furlan en conférence de presse d’avant-match.

Un coach qui ne reniera jamais sa philosophie offensive, mais qui explique que l’origine des petits soucis actuels dans la concrétisation de la domination se trouve dans la faculté de ses joueurs à bien se trouver pour parler le même football. "Avec Gaëtan Charbonnier et Gaëtan Perrin, on est capable d’avoir encore plus de complicité. Mais ça n’est pas le cas. Les gars, ils viennent juste d’arriver ! Le jeu offensif, c’est le plus compliqué. C’est comment tu as de la complémentarité. C’est comme ça que tu vas franchir des paliers au fil des semaines, au fil des mois", résume le technicien icaunais. Une équipe auxerroise qui rencontre aussi quelques problèmes dans l’expression de sa créativité dernièrement, symbolisée par la petite forme des deux meneurs de jeu que sont Hamza Sakhi et Mathias Autret. Les deux meilleurs passeurs de l’équipe la saison dernière et même du championnat (11 galettes pour Sakhi, 13 pour Autret) ont certes marqué deux buts chacun depuis l’entame de l’exercice, mais ont un peu moins de rayonnement sur les derniers matches.

Pour le Franco-marocain, ses envies de départ lors du dernier mercato (blessure qu’on qualifiera de diplomatique à Nancy, remplaçant le match suivant) n’ont peut-être pas aidé. Pour l’ex-Brestois, il y a eu une élongation fin août qui a freiné la mise en route du joueur, dont le moteur carbure un peu au diesel (on se souvient du début de saison dernière un peu similaire avant une explosion à partir d’octobre). Jean-Marc Furlan, qui reconnaît "un problème de jeu offensif depuis deux matches au niveau de la créativité", a accepté de revenir sur la forme d’Autret : "Par rapport aux performances de ‘Mathi’, qui est un joueur extrêmement doué et très talentueux, c’est plus, c’est moins, c’est plus, etc. Et ça arrive très souvent. Sinon, ‘Mathi’, c’était 10 ans en Ligue 1 titulaires 40 matches par saison." Avant de globaliser son propos : "Ce genre de situation arrive pour certains de nos joueurs. Il faut être derrière eux. Sur le plan de la créativité et de nos occasions de but, on a plus de mal parce qu’il nous faut retrouver nos meneurs de jeu qui impactent notre football offensivement." Réveil ce mardi contre Rodez ?

Faire tourner pour faire souffler et surtout concerner

Face à Rodez, l’absence du capitaine Birama Touré, suspendu après son rouge à Quevilly-Rouen, va modifier les plans de Jean-Marc Furlan, alors que le groupe convoqué est le même que celui qui s’est déplacé en Normandie, si l’on excepte la présence de l’attaquant Mohamed Ben Fredj, qui remplace numériquement ‘Bibi’. Les solutions sont multiples, comme on a pu le voir depuis le début de saison. Le 4-1-4-1 avec Alexandre Coeff en sentinelle peut être envisagé. Tout comme le 4-2-3-1 avec une paire au milieu qui peut être composée de Coeff, Aly Ndom, et Hamza Sakhi, voire Mathias Autret. Le 4-3-3 aperçu à Nancy mais sans Touré est également une option viable. Ne pas oublier le 4-4-2, avec Gaëtan Perrin ou Rémy Dugimont en soutien de Gaëtan Charbonnier, un système souvent utilisé en cours de match pour perturber l’adversaire et offrir une autre palette.

Il ne faudra pas non plus négliger les changements qui pourraient intervenir en défense, le vice-capitaine Quentin Bernard ayant la saison passée souvent dû souffler au moins un match sur une série rapprochée de trois. Mais ‘JMF’ prendra-t-il le risque de décaler Théo Pellenard à gauche, lui qui excelle dans l’axe aux côtés de Jubal et symbolise le succès actuel de la défense icaunaise, la deuxième meilleure de L2 avec seulement cinq buts encaissés sur les huit premiers matches - ce qui n’est plus arrivé depuis 2002 – et déjà quatre rencontres sans concéder le moindre pion ? C’est à voir. Carlens Arcus, sur le banc à Quevilly-Rouen, pourrait postuler en tant que titulaire face à Rodez.

Alors, faire tourner or not faire tourner ? Veille de match, Jean-Marc Furlan avouait qu’il était encore "en pleine réflexion", que ce soit à propos du remplacement de Birama Touré ou du système de jeu. "Quels sont les garçons à qui je vais faire jouer trois matches ou pas" se demandait le coach, qui accorde beaucoup d’importance aux changements qui pourraient être opérés : "Dans ma construction de projet, il n’y a pas juste 11 joueurs titulaires en permanence. Tu peux avoir un turnover pour préparer l’avenir. Quand tu fais jouer les mêmes, et que tu te retrouves en mars avec cinq blessés grave ou des suspendus parmi tes titulaires, ce que j’ai déjà vécu, et bien je peux te dire que tu es mort de peur, tu es dans une situation catastrophique. Parce qu’à ce moment-là, si tu dois faire débuter des mecs qui n’ont jamais joué de la saison, en général, ils te mettent une balle dans la tête, sans rien dire : ils ne jouent plus. Il faut donc être capable de construire un projet avec un vestiaire de 20-22 joueurs et les faire participer, c’est le plus important."

Rodez solide et Zidane de retour à l’Abbé-Deschamps, 25 ans après

Rodez n’est pas un bon souvenir pour l’AJA. La saison dernière, le promu ruthénois avait fait match nul en Aveyron face aux Ajaïstes (2-2), avant de l’emporter à l’Abbé-Deschamps (1-0), une des deux seules défaites à la maison pour Auxerre en 2021 avec Guingamp. Une équipe qui n’a perdu qu’un match sur ses sept dernières rencontres (2-0 à domicile contre le cours du jeu face à l’AC Ajaccio), compliquée à bouger, pas forcément connue pour son jeu chatoyant, mais qui peut en embêter plus d’un en contre avec notamment les pistons de sa défense à cinq, dont l’excellent Lucas Buades à droite, déjà auteur de quatre buts. La formation coachée par Laurent Peyrelade, qui devra se passer de son attaquant Clément Despres (deux buts), suspendu, est crainte par Jean-Marc Furlan : "Rodez, c’est une équipe très hermétique, très solide, elle est numéro 1 au niveau des équipes qui ont concédé le moins de tirs. Ça va être un match très difficile."

S’il se fait plutôt discret depuis son arrivée dans l’antichambre de l’élite la saison dernière, le club ruthénois a fait énormément parler de lui lors du dernier mercato estival en recrutant pour un an de contrat un nom qui va parler à tous les amoureux du foot. Un certain... Zidane, Enzo Zidane, le fils aîné du légendaire numéro 10 français champion du monde et d'Europe avec les Bleus. Ce Zidane-là, 25 ans après son papa, titulaire avec Bordeaux face aux Icaunais le 9 avril 1996 (victoire 2-0 de l’AJA), pourrait bien fouler la pelouse de l'Abbé-Deschamps ce soir. À Rodez, il porte le numéro 5 et joue au milieu, comme son père au Real Madrid. Il a plus de cheveux mais Enzo Zidane a le même regard, la même intonation et surtout la même voix que Zinédine.

Balle au pied, Enzo est élégant : il ne s’appelle pas Zidane par hasard... Mais un tel héritage peut vous brûler les ailes. Formé au Real, le joueur de 26 ans ne s'est jamais imposé en club dans sa carrière en Espagne, Suisse ou Portugal. Après un an sans jouer, c'est à Rodez en Ligue 2 que le fils aîné du Ballon d'Or 98 a voulu se relancer, pour reprendre confiance, et surtout, plaisir. Une histoire de famille : les grands-parents maternels d'Enzo vivent à deux pas du centre d'entraînement aveyronnais ; Véronique, la femme de Zinédine, est originaire d'Onet-le-Château, près de Rodez ; et Zizou est un des actionnaires du club. Enzo Zidane n'a disputé que des bouts de match depuis le début de saison (une titularisation, six entrées en jeu, 21 minutes disputées en moyenne par partie) mais avec l'enchaînement des rencontres, le staff ruthénois devrait lui donner davantage de temps de jeu face à l'AJA. On le verra avec seulement Enzo floqué sur le maillot. Comme pour se faire d'abord un prénom avant un nom.

