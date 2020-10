Ligue 2 (J9) - L'AJA arrache le nul à Rodez (2-2) et lance enfin sa série d'invincibilité

La spirale "défaite, victoire, défaite, victoire" est enfin cassée ! En ramenant le nul de l'Aveyron 2-2, l'AJA enchaîne enfin une série d'invincibilité, grâce à ce score de parité face à Rodez pour cette 9e journée de Ligue 2, conjugué à la victoire lors du précédent match à domicile contre Chambly (4-0).

Une équipe icaunaise à réaction, puisqu'elle a été menée deux fois au score par le RAF, pourtant 17e au coup d'envoi et qui restait sur 3 défaites de suite. Avant d'égaliser, deux fois. Les Ruthénois, devant à la pause et efficaces sur phases arrêtées, ont profité des largesses défensives auxerroises, d'abord sur un centre venu de la droite qui profita à Ugo Bonnet (1-0, 23e) puis sur corner avec David Douline tout seul dans la surface sur un second ballon (2-1, 38e). C'est Mathias Autret qui fut l'auteur du 1-1 à 35e minute sur une douceur de frappe décroisée à l'entrée de la surface, impeccablement servi par Hamza Sakhi d'une magnifique talonnade pour sa 6e passe décisive de la saison. Et toujours être en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat.

"Coup de gueule" et réaction

Après un "coup de gueule" du coach Jean-Marc Furlan à la mi-temps, ainsi qu'une explication entre les joueurs au coup de sifflet les renvoyant aux vestiaires, l'AJA a entamé la seconde période tambour battant, avec davantage de précision et d'application dans les derniers gestes.

En étant plus incisifs, aussi, à l'image de Mickaël Le Bihan, qui obtenait un penalty sur une main dans la surface... avant d'en rater la transformation (49e). Mais malgré son faible nombre de ballons touchés (28), le meilleur buteur de L2 voyait son équipe continuer à pousser, pour finalement être à la conclusion d'un autre très joli mouvement : centre millimétré de Quentin Bernard, et tête victorieuse pour le 8e but de la saison du n°8 de l'AJA (2-2, 73e).

Il y avait peut-être la place d'obtenir plus, mais les Auxerrois s'en contenteront. 9e de Ligue 2, toujours à 1 point du Top 5, ils affronteront Amiens samedi prochain à l'Abbé-Deschamps (19h, 10e journée). Pour porter à 3 leur série de match sans perdre. Jamais 2 sans 3 ?