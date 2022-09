Ligue 2 (J9) - Six absents pour le déplacement du DFCO à Bordeaux

"La qualité est là, il suffit d'un but pour que la machine reparte". Le capitaine du DFCO Daniel Congré, invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne, a fixé le cap pour mettre fin à cette série de trois défaites. Samedi 17 octobre 2022, pour la 9e journée de Ligue 2, Dijon (9e) se déplace à Bordeaux (4e), avec l'objectif de se remettre dans de bons rails, et retrouver l'allant du début de saison. "Le but c'est de ne pas perdre (...) on n'est pas favoris, il faut couper cette spirale négative", confirme le milieu de terrain Didier Ndong en conférence de presse d'avant-match.

Trois joueurs suspendus

Le DFCO sera affaibli pour ce déplacement en Gironde, avec trois joueurs suspendus. Christopher Rocchia purge son deuxième match de suspension, après son carton rouge reçu à Bastia. Daniel Congré et Ousseynou Thioune ne seront pas non plus du voyage, suspendus pour une rencontre - à cause trois cartons jaunes reçus en moins de 10 matchs.

Zargo Touré, Ahmad Ngouyamsa et Xande Silva toujours blessés

L'infirmerie est aussi remplie, avec trois joueurs toujours blessés. Zargo Touré et Ahmad Ngouyamsa sont toujours en soins et ne seront pas du voyage en Gironde. Idem pour Xande Silva. "On espère le retrouver après la trêve internationale", annonce Omar Daf, l'entraîneur dijonnais.

Quelle défense pour le DFCO ?

Dans ce contexte, les défenseurs sont une denrée rare dans l'effectif du DFCO. Dans l'axe, avec Daniel Congré suspendu ainsi qu'avec Ahmad Ngouyamsa et Zargo Touré blessés, Omar Daf pourrait décider d'aligner en charnière centrale Sénou Coulibaly avec le jeune Reda Benchaa - trois matchs joués la saison dernière, dont une titularisation.

A moins que le technicien dijonnais ne fasse le choix de redescendre d'un cran Didier Ndong, le milieu de terrain ayant joué à ce poste-là en fin de match contre Sochaux - mais dans une défense à trois. "Je peux dépanner de temps en temps", confirme le joueur, qui a déjà occupé ce poste avec Dijon en Ligue 1 et avec sa sélection du Gabon.

Une attaque enrayée

Le dernier but du DFCO remonte au 27 août, à Metz. Depuis trois matchs, c'est la disette. "C'est juste de l'efficacité. On se créé des situations, il faut être plus agressifs devant le but", reconnaît Omar Daf. Pour les offensifs, c'est des séries".

Nommé par l'UNFP pour être élu "joueur du mois d'août", l'attaquant Mickaël Le Bihan, meilleur buteur du club cette saison (3 buts) connaît une période un peu plus difficile. "On l'a senti un peu émoussé, il a été très généreux, sur l'entame du championnat il a été performant", indique son entraîneur Omar Daf.