Ligue 2 (J9) - Lucas Deaux forfait pour Caen - DFCO, les derniers échos

Le sourire est revenu sur les visages des supporters du DFCO. Normal, les "Rouges" viennent d'enchaîner deux succès d'affilée - une première depuis deux ans en championnat - face à Bastia et Dunkerque. Le calendrier ne leur laisse pas le temps de savourer, puisque la 9e journée de Ligue 2 a lieu en semaine. Le DFCO, 15e, se déplace sur la pelouse de Caen, 9e, mardi 21 septembre 2021 - match à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne. L'idée, c'est évidemment d'enchaîner un troisième succès d'affilée, et de faire mieux dans le jeu.

Lucas Deaux forfait

Le milieu de terrain Lucas Deaux, déjà absent contre Dunkerque, ne sera pas du déplacement à Caen. "Il a un petit truc au mollet mais comme il a des antécédents à ce niveau-là ... Il le sentait même en marchant. Pour mardi, ça va être short, annonçait Patrice Garande samedi soir. J'espère le récupérer pour Valenciennes". Lucas Deaux doit passer un examen, une IRM, dans la semaine.

Pour les autres absents, le milieu de terrain Jordan Marié poursuit sa rééducation. Le défenseur Jonathan Panzo n'est toujours pas apte et devrait revenir dans le courant du mois d'octobre.

De la difficulté de l'adage "On ne change pas une équipe qui gagne". "Il n'y aura pas de bouleversements dans l'équipe. Il y a trois matchs dans la semaine, il y a des joueurs qui ont plus d'aptitude que d'autres pour enchaîner", résume Garande. Le DFCO recevra Valenciennes, vendredi 24 septembre.

Caen n'est pas en grande forme

Si le DFCO semble plutôt sur une pente ascendante depuis l'arrivée de Patrice Garande (une défaite puis deux victoires), on ne peut pas en dire autant de l'adversaire, qui a fait match nul ce weekend face au promu bastiais. Le SM Caen, miné et diminué par les blessures, se classe 9e de Ligue 2, mais n'a pas gagné lors des quatre dernières rencontres - deux nuls, deux défaites. Leur dernier succès remonte au 21 août (victoire 1-0 contre Nancy).

De plus, le Stade d'Ornano est loin d'être imprenable cette saison, puisque Caen y a perdu deux fois, contre Sochaux et Pau.

Des retrouvailles pour Patrice Garande

Le nouvel entraîneur du DFCO, Patrice Garande, retourne dans le club qui l'a révélé et confirmé sur le devant de la scène en tant qu'entraîneur. Il s'est assis sur le banc caennais en tant qu'entraîneur principal entre 2012 et 2018. Garande fait remonter le club après deux ans en L2, puis le stabilise dans l'élite pendant quatre ans. Le SM redescend d'ailleurs en 2e division l'année qui suit son départ.

Le nouveau préparateur physique du DFCO, Jean-Marc Branger, connaît lui aussi bien la maison, puisqu'il y a passé 16 ans.

Un joueur du DFCO va également retrouver son ancien club : le milieu de terrain Jessy Pi, passé par la Normandie entre 2019 et 2021, avant de rejoindre Dijon cet été, libre de tout contrat.

Pas avec Benjamin Jeannot

Le DFCO ne croisera en revanche pas la route de son ancien attaquant, Benjamin Jeannot. Le joueur, passé à Dijon entre 2017 et 2019 et auteur de l'un des plus beaux buts de l'histoire du DFCO, s'est blessé au ménisque et a dû être opéré.

SM Caen - DFCO, à vivre commenté en intégralité mardi 21 septembre 2021 sur France Bleu Bourgogne. Avant-match dès 19h45, coup d'envoi 20 heures !