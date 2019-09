Ligue 2 (J9) : Sochaux est 5ème après sa victoire en costaud sur Rodez (2-0)

Rodez, France

Ce n'est pas une blague, ni une erreur de la Ligue de football professionnel. Le FC Sochaux-Montbéliard est bien 5ème (provisoirement) du classement de la Ligue 2 après sa victoire ce vendredi soir sur Rodez (2-0). Ce premier succès en déplacement des jaune et bleu (le match avait lieu au stadium de Toulouse) ne souffre aucune contestation possible. "Les plus forts ont gagné" a reconnu Loic Poujol, le défenseur ruthénois et ex-sochalien, emporté comme tous ses coéquipiers par la furia sochalienne. Le FCSM s'impose en maîtrisant la rencontre quasiment de bout en bout (même si on n'oublie pas les deux arrêts réflexes sur sa ligne de Maxence Prévot, le gardien et capitaine sochalien).

Sochaux en costaud

Sochaux a fait parler son sens tactique, son aisance technique et sa plus grande fraîcheur physique (Rodez avait joué et perdu lundi soir à Lorient). A la 20ème minute de jeu, Abdoulaye Sané inscrit son 4ème but de la saison en finissant une magnifique percée de Christopher Rocchia, superbement relayée par Jérémy Livolant. En seconde période, le FCSM pousse encore, se crée de nombreuses occasions et retrouve la faille avec Sofiane Daham à la réception d'un corner de Livolant. Sané heurte même le poteau quelques minutes plus tard. L'affaire est entendue, les jaune et bleu l'emportent sans coup férir.

Omar Daf, coach du FCSM "C'est une victoire méritée. On a dû tirer de très nombreuses fois au but, et on a beaucoup cadré, le faire en déplacement, c'est la preuve qu'on est allés de l'avant. Mon équipe progresse, et on a encore une belle marge de manoeuvre".

"On cherchait notre match référence à l'extérieur, c'est chose faite" - Younès Kaabouni, milieu de terrain de Sochaux

Pour Younès Kaabouni, le milieu de terrain sochalien "On avait un plan de jeu, on l'a parfaitement appliqué. On ne va pas s'enflammer, le championnat est encore très long. Le foot, il ne faut pas tricher. On va donc rester humbles. On voulait un premier succès à l'extérieur. C'est chose faite".

Même son de cloche pour Sofiane Daham, entré en jeu à la place de Melvin Sitti blessé "On est sur une bonne série (2 victoires et un match nul), on produit du beau jeu, il faut continuer comme ça"

Et Omar Daf d'ajouter "on va nous en demander encore plus, mais c'est normal".

Sochaux est 5ème de Ligue 2 après 9 journées (Lens peut lui passer devant uniquement en cas de succès ce samedi sur le Paris FC). S'il reste invaincu à Bonal contre Clermont vendredi prochain, il signera son meilleur départ depuis sa descente en Ligue 2 il y a 5 ans.

Seules fausses notes, les sorties sur blessure de Fabien Ouréga (rien de grave a priori selon Omar Daf) et de Melvin Sitti ("j'ai entendu un claquement derrière la cuisse" nous a confié le jeune milieu de terrain à la fin du match).