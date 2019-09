Ligue 2 (J9) : Sochaux pour une première à Rodez

C'est la première fois, ce vendredi 27 septembre 2019, que Sochaux affronte Rodez en championnat. C'est à l'occasion de la 9ème journée de Ligue 2. Les Ruthénois, promus, sont invaincus à domicile. Le FCSM compte y mettre un terme, et signer, du même coup, son premier succès en déplacement.

Melvin Sitti et Ousseynou Thioune (ici face à Guingamp) veulent aussi s'imposer loin de Bonal

Sochaux, France

Gagner loin de Bonal. C'est l'objectif du FC Sochaux-Montbéliard avant la 9ème journée de Ligue 2 et son déplacement ce vendredi soir à Toulouse pour y affronter Rodez (leur stade n'étant pas encore homologué, les Aveyronnais évoluent pour l'heure au stadium de Toulouse).

Le FCSM, 9ème, est, vous le savez, invaincu à domicile, sa dernière victoire face à Guingamp symbolise sa forme du moment. Mais ça ne suffit pas. Pour nourrir d'autres ambitions dans ce championnat, l'équipe d'Omar Daf se doit de gagner aussi à l'extérieur (1 nul et 2 défaites depuis le début de saison). Les jaune et bleu visent donc un premier succès en déplacement et semblent avoir ciblé ce duel face aux Ruthénois.

"C'est mental" - Omar Daf sur l'insuccès sochalien en déplacement

Pour Omar Daf, l'entraîneur du FCSM, s'imposer loin de Bonal n'est qu'une question de comportement "Ce n'est que mental. Les adversaires sont les mêmes qu'à Bonal qu'à l'extérieur, le terrain reste le même. Il y a un contexte qui fait que, il faut une certaine maturité, il faut arriver à jouer de la même façon à domicile qu'à l'extérieur. Même s'il y a un adversaire qui joue différemment chez lui aussi, ce sont des paramètres en prendre en compte. Rodez est une équipe bien installée au stadium de Toulouse (3 victoires, un nul), mais à nous de trouver les clés"

Rodez, 8ème, devance le FCSM au classement à la faveur d'un tout petit but au goal-average. Les Ruthénois, promus de National, viennent de s'incliner à Lorient lundi soir (2-1) mais sans démériter. Meilleure attaque à domicile (11 buts), l'équipe de l'ancien sochalien, Loïc Poujol, compte se relancer face aux jaune et bleu pour ce qui est le premier affrontement entre les deux clubs en championnat. Il y a un précédent en quart de finale de coupe de France en 1991 remporté par les Aveyronnais 2 à 1.

Pour ce match contre Rodez, Omar Daf devrait emmener un groupe de 19 joueurs où devrait figurer pour la première fois, le jeune Sofiane Diop, et que retrouve, par ailleurs, Maxence Lacroix, remis de sa blessure qui l'avait privé du match face à Guingamp.

Rodez-FCSM, c'est ce vendredi 27 septembre 2019 à 20h, et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard