Nancy, France

Les ultras réclamaient le départ de la direction. Ils l'ont en quelque sorte obtenu même si l'idée était dans les cartons depuis plusieurs semaines, selon une source interne au club. Jacques Rousselot, fatigué , usé par le temps, les mauvais résultats et les critiques qu'il vit très mal, passe la main. Changement de gouvernance après 23 saisons à la tête de l'institution.

Jacques Rousselot a décidé ce lundi de céder la présidence de l’#ASNL à Jean-Michel Roussier, mais reste néanmoins l’actionnaire majoritaire.

➡ https://t.co/xioN9QBw40pic.twitter.com/acmWYnwHdq — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) October 1, 2018

Ils se connaissent bien

Mais "JR" ne disparaît pas du paysage. Il reste l'actionnaire majoritaire de l'AS Nancy Lorraine. La différence réside dans le fait qu'il n'aura plus les mains dans le cambouis directement. Jacques Rousselot va donc céder les commandes à Jean-Michel Roussier comme président. A 63 ans, c'est un poste qu'il connaît bien puisqu'il a déjà été président délégué de l'Olympique de Marseille de 1995 à 1999. Roussier a servi d'intermédiaire entre Jacques Rousselot et des candidats au rachat du club et était le directeur de campagne de Jacques Rousselot quand celui-ci briguait la présidence de la Fédération française de football.

Pour tourner autour depuis plusieurs mois, Jean-Michel Roussier connait désormais bien l'AS Nancy Lorraine, charge à lui de la redresser en attendant une éventuelle cession dans les semaines ou mois à venir. La décision qui ce lundi soir n'était pas encore connue des salariés du club doit être entérinée désormais lors d'un conseil d'administration.