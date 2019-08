Ligue 2 : Jamais très loin, l'USO subit pourtant une nouvelle défaite face à Clermont

Grosse déception et frustration pour les orléanais (à l'image de Pinaud, Lopy et Vachoux), encore bredouilles de point et de but ce vendredi face à Clermont

Orléans, France

L'US Orléans n'a toujours pas inscrit le moindre but en 360 minutes de jeu en championnat cette saison. La faute ce vendredi à une barre transversale (sur une tête de Lopy), au gardien clermontois (sur une tête de Perrin), à un tacle à la dernière minute (sur une tentative de Scheidler), bref, il y a toujours un détail qui cloche. Et même quand sur un superbe centre, Maxime d'Arpino s'apprête à déclencher une volée dans la surface de réparation auvergnate, et qu'il est accroché par un défenseur, l'arbitre ne bronche pas. Et là en un instant le match bascule. Dans la minute qui suit (24è), long ballon clermontois, un hors-jeu non signalé, le buteur autrichien Grbic en profite pour envoyer un lointain missile d'une trentaine de mètres qui lobbe Vachoux, le gardien orléanais, trop avancé.

En 2ème mi-temps, scénario identique, Orléans pousse, Clermont résiste bien. Mais cette fois-ci, puisque l'USO pousse un peu plus pour revenir à la marque, trouve des espaces en contre, sans réellement inquiéter l'arrière garde orléanaise. Malheureusement en ce moment, les petits détails qui font la différence tournent tous en défaveur de l'USO en championnat. Sauf cette barre transversale pour les clermontois en début de 2ème mi-temps qui a permis d'entretenir l'espoir des orléanais.

Il faut encore du temps à ce groupe jeune plaident Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur et Gauthier Pinaud le capitaine, certains que le travail va finir par payer. En attendant, frustration et déception reviennent malheureusement trop fréquemment en ce moment après les prestations orléanaises. La finition pêche, parfois par malchance, souvent par maladresse ou mauvais choix. Si c'est encore effectivement le début du championnat, le droit à l'erreur va se réduire de plus en plus.

Les réactions d'après-match

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur de l'USO

Le capitaine orléanais Gauthier Pinaud

Retrouvez les résultats de votre équipe en temps réel

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr