Ligue 2 : "Je n’admettrai pas de démotivation," prévient Jean-Louis Garcia avant Chambly-Nancy

A la veille de la 26e journée de Ligue 2 et du déplacement de Nancy (10e) à Beauvais pour affronter Chambly (15e), l'entraîneur lorrain Jean-Louis Garcia veut remobiliser ses troupes pour décrocher, enfin, une première victoire à l'extérieur cette saison.

L'ASNL veut redresser la barre. Les Lorrains (10e), qui n'ont plus gagné depuis cinq journées en Ligue 2, s'en vont défier Chambly (15e) ce vendredi soir. Une semaine après sa première défaite à domicile cette saison en championnat, Nancy espère rectifier le tir et pourquoi pas, remporter son premier succès à l'extérieur.

Problème : la défaite à domicile contre Guingamp a laissé des traces dans les esprits. C'est pourquoi Jean-Louis Garcia s'est attelé cette semaine à "soigner les têtes". "Le mot d'ordre, c'est de garder notre unité et notre cohésion. Dans une période délicate, il faut garder le cap et nos valeurs de solidarité. Et puis, il faut avoir un mental fort : c'est ça qui te permettra de rester combatif. L'objectif est de garder confiance en nous. Ce sont les clés, je crois, pour faire tourner la roue dans le bon sens."

En tout cas, la démotivation est interdite. "Quel que soit le classement, c'est notre boulot de rester compétitifs et motivés. Ce serait une faute professionnelle et je ne l'accepterai pas, prévient Jean-Louis Garcia. Je n’admettrai pas de sentir une baisse de motivation dans notre groupe."

Je suis là pour être entraînant, pour montrer la rage de vaincre, l'envie, la niaque. Finir 8e ou 17e, quand on est compétiteur, ce n'est pas du tout pareil ! Je ne mettrai sur le terrain que les joueurs que je sens complètement motivés pour jouer les matches à bloc et pour gagner.

D'après Jean-Louis Garcia, il faut arrêter de se focaliser sur le classement. "L'objectif à court terme, c'est d'enrayer cette spirale pas très positive. On la cherche toujours cette première victoire à l'extérieur."

Pour cela, le technicien devra faire sans son défenseur central : Abdelhamid El Kaoutari, touché au pied, est forfait. Sans oublier Marchetti, Bassouamina, Vagner, Karamoko et Dembélé, toujours blessés.

En revanche, Ernest Séka, Saliou Ciss et Ousmane Cissokho sont de retour.