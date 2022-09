Ligue 2 : "Je vois le rouge et je me demande où je suis !" Les réactions après FC Metz - En Avant Guingamp

Pierre Dreossi et Alexandre Oukidja, directeur du football et gardien de but du FC Metz, ont réagi en direct sur France Bleu Lorraine à l'incroyable match perdu par leur club (6-3) contre Guingamp durant lequel l'arbitre, Pierre Gaillouste, a sifflé deux penaltys et exclu trois messins.