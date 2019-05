Ligue 2 : Jean-Louis Garcia devrait être le nouvel entraîneur de l'AS Nancy Lorraine

Nancy, France

L'ASNL travaillait discrètement depuis plusieurs semaines : le club au chardon aurait choisi son nouvel entraîneur, celui qui succèdera à Alain Perrin sur le banc de l'équipe en Ligue 2. Ce serait Jean-Louis Garcia, ancien entraîneur d'Angers, Lens, Châteauroux ou encore Troyes. Il avait réussi à faire monter l'Estac en Ligue 1 en 2016/2017, sans parvenir à le maintenir la saison suivante. Jean-Louis Garcia est libre depuis son départ de Troyes en mai 2018. Son contrat avec Nancy serait prévu pour deux saisons.

Passé à Nancy comme joueur

Ce ne serait pas son premier passage à l'AS Nancy Lorraine puisqu'avant d'être entraîneur, Jean-Louis Garcia était gardien de but. Et il a porté les couleurs nancéiennes entre 1988 et 1991. Son nom était déjà revenu au moment de succéder à Pablo Correa en 2011. C'est finalement Jean Fernandez qui avait été choisi.

S'il n'a pas une grande expérience de la Ligue 1 (une seule saison), Jean-Louis Garcia sait jouer les premiers rôles en Ligue 2. Il avait pris la troisième place avec Troyes en 2016-2017. Avec Angers, Garcia avait obtenu une cinquième, une sixième et une septième place en Ligue 2.