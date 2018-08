Partira ? Partira pas ? Avant le match de Ligue 2 que son équipe doit jouer contre le Havre, l'entraîneur brestois Jean-Marc Furlan a évoqué la situation de Lenny Pintor. Le talentueux attaquant brestois de 18 ans fait actuellement l'objet de sollicitations.

Jean-Marc Furlan : "J'ai discuté longuement avec lui. Il est là, au club, donc je travaille avec lui (...) Grégory Lorenzi me demande mon avis pour prendre la décision mais, nous, entraîneurs, on est habitués à s'adapter très vite aux effectifs. Mais tant qu'il est là, il est Brestois."

Selon Jean-Marc Furlan, Lenny Pintor postule à une place dans le groupe retenu pour le match face au Havre. Ce serait une première cette saison.

Jean-Marc Furlan : "Il est rentré tard du championnat d'Europe U19. Et il est revenu avec une forte douleur au genou puisqu'il a joué sur des terrains synthétiques. Donc on l'a préparé, re-préparé. Il est bien depuis cette semaine, il n'a plus mal depuis huit-dix jours."