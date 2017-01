Ligue 2 : Jean-Pierre Papin confirme qu'il va devenir entraîneur et directeur sportif de l'AJ Auxerre

Jean-Pierre Papin a confirmé jeudi à BeINsport qu'il deviendra bien directeur sportif de l'AJ Auxerre. Il sera aussi entraîneur et ambassadeur du club. L'ancien international français doit signer son contrat lundi.

Jean-Pierre Papin a clarifié jeudi les informations qui circulaient depuis la veille : l'ancien international français a confirmé à BeiNsport qu'il deviendra à la fois directeur sportif, entraîneur et ambassadeur de l'AJ Auxerre. Le club bourguignon, détenu par un actionnaire chinois, cherchait un nom à forte notoriété pour impulser un nouveau souffle et sortir de la 19e place de Ligue 2, relégable et avant dernier du championnat. JPP devrait signer son contrat lundi 16 janvier.

Une triple casquette mais pour faire quoi exactement ?

Quelles seront les fonctions de Jean-Pierre Papin à Auxerre. Difficile d'en dire plus tant que le club n'aura pas confirmé officiellement l'arrivée de JPP. Lui dit n'être en contact qu'avec les investisseurs, il ne reçoit "des consignes que des propriétaires du club." Guy Cotret, le président, n'aurait donc pas forcément les coudées franches si l'on en croit l'entretien de Jean-Pierre Papin à BeINsport. "Tant que je n’ai pas signé officiellement, c’est dur d’en dire plus. Je n’aime pas les conflits ni les polémiques et c’est un sujet délicat", ajoute-t-il.

Ses objectifs, son ambition

Jean-Pierre Papin dit vouloir restaurer le lien du public auxerrois avec les joueurs. Son ambition se résume en trois axes : "se sauver, monter en Ligue 1, y rester et bien y figurer".

"Ce que je veux dire aux supporters, c’est que la seule chose qui m’intéresse, c’est de revoir le stade de l’Abbé-Deschamps plein." — Jean-Pierre Papin

L'ancien numéro 9 de l'Olympique de Marseille veut arriver à Auxerre avec sa "passion", sa "rigueur", son "exigence" et son "sérieux" pour pouvoir mener à bien le projet des actionnaires de l'AJA, "un projet absolument énorme". Sans en dire plus, Papin voit donc l'AJA revenir en Ligue 1 et connaître des heures plus glorieuses. "Quand tu as un investisseur qui a les mêmes ambitions que les tiennes, c’est beaucoup plus facile" explique-t-il.

Le club destabilisé

L'AJ Auxerre est dans une situation plus que floue : le club ne s'exprime pas officiellement, Jean-Pierre Papin explique qu'il reçoit ses consignes de l'actionnaire principal et non du président, et l'entraîneur Cédric Daury n'a pas d'informations. Voilà de quoi déstabiliser des Auxerrois qui n'en avaient pas besoin, actuels relégables et avant-derniers de Ligue 2. Pour Thierry Corniot, de l’association AJA, actionnaire minoritaire du club, "on est dans une situation qui n'est pas des plus glorieuses, on ajoute du handicap au handicap".

"Je suis surpris. Je suis assez d'accord sur le poste de directeur sportif et d'ambassadeur pour Jean-Pierre Papin, ça c'est un bon point pour le club. Par contre, sur la partie entraîneur, je ne comprends pas..." — Thierry Corniot, de l’association AJA

Que va devenir Cédric Daury ?

Jeudi, à la veille du déplacement de l'AJ Auxerre sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, Cédric Daury, s'est montré plutôt tendu quant à l'arrivée de Jean-Pierre Papin, au moins en tant que directeur sportif, à l'heure où l'entraîneur auxerrois tenait sa conférence de presse. "J'ai un contrat longue durée avec le club, je m’inscris dans un un leadership qui m'amène à m'inscrire dans la durée donc je ne vois pas de quoi vous voulez parler" expliquait jeudi Cédric Daury.

"Vous avez des informations que je n'ai pas. (...) De la part du club, je n'ai aucune information particulière, je ne sais pas trop de quoi vous me parlez." — Cédric Daury, entraîneur actuel de l'AJ Auxerre.