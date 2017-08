Ligue 2 : Jérémy Clément à l'ASNL pour deux saisons

Le milieu de terrain de Saint-Etienne, Jérémy Clément, va poursuivre sa carrière au sein du club au chardon. Il devrait signer dans les prochaines heures un contrat de deux ans avec l'AS Nancy Lorraine. A 32 ans, il va découvrir la Ligue 2.

L'AS Nancy Lorraine tient sa septième recrue du mercato. Après les officialisations de Saint-Ruf et Yahia ce lundi, on a appris la signature imminente du milieu de terrain de Saint-Etienne, Jérémy Clément, 32 ans et 328 matchs de Ligue 1 dans les valises.

Une relance

L'AS Nancy Lorraine avait failli l'attirer dans ses filets dans les dernières heures du mercato la saison dernière mais le transfert n'avait pas abouti. Plus franchement désiré chez lez Verts, Jérémy Clément va pouvoir se relancer alors qu'il n'a disputé que cinq rencontres de championnat la saison dernière. C'est le cinquième club professionnel que va connaître Jérémy Clément après Lyon, les Glasgow Rangers, le PSG et Saint-Etienne. Il doit s'engager pour deux saisons.