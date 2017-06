Ligue 2 : Johann Louvel pourrait claquer la porte du Havre AC

Le HAC risque de perdre le directeur de son centre de formation. Johann Louvel annoncera sa décision à propos de son avenir dans les 48h. Déçu par la gestion de son cas ces derniers mois, il pourrait décider de claquer la porte et de quitter le club.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors que la saison est terminée, le HAC n'est toujours pas en mesure de dire qui sera le Directeur de son centre de formation la saison prochaine. L'actuel patron Johann Louvel n'est pas certain de repartir. Il pourrait ainsi quitter ses fonctions et même quitter le club à la fin du mois de juin. Epilogue attendu d’un incroyable feuilleton.

Décision dans les 48h !

Johann Louvel était l'invité de France Bleu Normandie, ce lundi, dans Stade Bleu, avec Bertrand Queneutte et Manuel Quesnel :

C'est un feuilleton rocambolesque. Un dossier géré de manière un peu calamiteuse même, selon certains. Et il concerne pourtant l'un des piliers du club : le centre de formation. Tout démarre à la mi-avril. A l’époque, le Havre AC publie un communiqué et laisse entendre qu’il veut remplacer Johann Louvel, dont le contrat arrive à terme, par une pointure internationale à la tête du centre de formation. Seulement, deux mois plus tard, la perle rare n'a toujours pas été trouvée. Le HAC se rend bien compte qu'il galère et fait du coup et de nouveau les yeux doux à Johann Louvel : "La direction est revenue vers moi. Ils me proposent de reprendre le centre de formation, en attendant cette personne au profil international."

Johann Louvel : "une décision dans les 48h"

Une sorte d’intérim, donc. Sauf qu’après après avoir été fragilisé, Johann Louvel n’a pas l’air de vouloir jouer les roues de secours : "C'est somme si vous alliez voir votre épouse pour lui dire que vous allez faire chambre à part parce que vous voulez en trouver une autre qui sache cuisiner, élever les enfants, jardiner...etc. Et puis ensuite, vous revenez vers elle pour lui dire que vous n'avez pas trouvé, que ce n'est pas si mal avec elle et que vous allez continuer ensemble en attendant de trouver quelqu'un d'autre."

Johann Louvel : "Si on m'avait proposé un binôme, ce serait différent"

La métaphore a le mérite d’etre clair. Et au départ, ce n’est pourtant pas l’arrivée d’une pointure internationale qui le gênait, mais plutôt le fait d’être évincé : "Si on m'avait proposé de travailler en binôme, ce serait différent. Mais aujourd'hui, la situation est claire. La personne qui viendra prendra la direction du centre."

Johann Louvel, c’est 20 ans au club en tant qu'éducateur/formateur//entraîneur, dont six à la tête de la Cavée Verte, et avec son actif depuis deux ans : une montée et un maintien en CFA pour la B, une finale pour les U19 et le plus gros transfert de l’histoire du HAC avec le jeune Lys Mousset. S’il devait partir, le HAC perdrait donc gros et se retrouverait dans une sacrée panade, avec une chaise vide au centre de formation. La direction des Ciel et Marine ressemblerait alors à l’arroseur arrosé.