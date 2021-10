Ligue 2 : Jordan Marié prolonge d'une saison au DFCO

Jordan Marié est Dijonnais jusqu’en 2023 ! Le milieu de terrain, licencié au club depuis l’âge de 10 ans, a signé un nouveau contrat d’une saison supplémentaire.

Gravement blessé au genou droit durant l’intersaison, Jordan Marié (30 ans) a joué de malchance et arrivait en fin de contrat en juin. Olivier Delcourt, Président du DFCO, avait rapidement tenu à rassurer son joueur : « Je lui avais _promis que je le prolongerai malgré sa blessure_. Aujourd’hui, nous concrétisons cette promesse. C’est d’autant plus normal que Jordan est un joueur qui défend les couleurs du club depuis toujours. J’espère que cette prolongation l’aidera psychologiquement dans son processus de guérison. L’aventure continue. »

Le joueur ému par la marque de confiance

Revenu récemment de Capbreton où il a débuté sa rééducation, le natif de Genlis était ému par cette marque de confiance : « C’est plaisant de voir que le club compte sur moi, malgré ma blessure. Le Président me l’avait rapidement fait comprendre, mais _l’acte de signer me touche tout particulièrement_. J’espère revenir rapidement en forme, même s’il ne faudra pas précipiter les choses. Cette prolongation va m’aider à revenir plus sereinement. »

Encore de longs mois d'absence

Six mois de rééducation seront nécessaires pour un retour à la compétition, en février ou mars. « Pour le moment, tout se déroule bien, je suis dans les temps. Cette prolongation va me booster encore davantage ! » se réjouit Jordan Marié.